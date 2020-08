„Das ist ein neuer Höchstwert“: Musikschule Wolfratshausen hat so viele Schüler wie noch nie

Rund 10 200 Zuhörer, 420 Übungsstunden pro Woche und über 1000 Schüler: Im Stadtrat stellt der Schulleiter der Wolfratshauser Musikschule seinen Jahresbericht vor. Dieser enthielt gleich mehrere positive Botschaften.

Wolfratshausen – Die städtische Musikschule ist ein Publikumsmagnet. Das zeigte der Bericht von Schulleiter Manfred Heller im Kulturausschuss des Stadtrats. Mit rund 1000 Schülern in den verschiedenen Instrumenten- und Gesangskursen sprach die Schule so viele Musikanten an wie noch nie. Sie stellten ein umfangreiches und buntes Veranstaltungsprogramm auf die Beine.

Musikschule Wolfratshausen: Rekordmarke von rund 1000 Schülern geknackt

Im vergangenen Jahr unterrichteten 23 Instrumentalisten und Chorleiter an der städtischen Musikschule. Sie decken ein breites musikalisches Spektrum ab: Neben Kinder-, Jugendkammer- und Kammerchor gibt es sechs weitere Gesangsensembles in drei- oder vierköpfiger Besetzung. Zwölf unterschiedlich zusammengestellte Ensembles und Orchester spielen unter dem Dach der Musikschule am Untermarkt.

Insgesamt werden 21 verschiedene Instrumente an der Schule unterrichtet. Neben Klassikern wie Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Trompete gehören auch eher exklusive Instrumente wie das Tenorhorn, die Steirische und das Hackbrett zum breit gefächerten Angebot der städtischen Einrichtung. Die verschiedenen Instrumente stoßen auf großes Interesse: 420 Stunden werden im Wochenschnitt gehalten. An die 1000 Schüler besuchen die Einrichtung und belegen teilweise mehrere Kurse.

420 Stunden werden im Wochenschnitt gehalten

„Das ist ein neuer Höchstwert“, erklärte Heller, und eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, als mit 940 Besuchern bereits ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Das Angebot richtet sich an alle Altersklassen, wie der Einrichtungsleiter betonte: Die ganz Kleinen üben sich im Musikgarten oder in der musikalischen Früherziehung, die Instrumente stehen auch für ältere Semester bereit. „Unser Seniorenangebot möchten wir gerne noch ausbauen“, kündigte Heller an.

Ihr Können präsentierten die Musikschüler auf 100 Veranstaltungen, die die Schule im vergangenen Jahr ausgerichtet hat oder an der sich die Musiker beteiligten. Die Auswahl an kulturellen Veranstaltungen ist facettenreich: Neben klassischen Schülervorspielen musizierten die Besucher der städtischen Einrichtung auch bei Musikantenstammtischen, dem musikalischen Adventskalender im Rathausfenster, sie sangen bei Chorfahrten oder nahmen an einem Musical teil. Rund 10��200 Zuhörer erreichten die musikalischen Darbietungen im gesamten Jahr.

Schulleiter möchte Musikangebot erweitern

Dabei stand für viele Schüler nicht nur die Unterhaltung, sondern auch die musikalische Klasse im Fokus, wie ein Blick auf die Leistungsprüfungen zeigt, bei der sechs Teilnehmer das D1- sowie zwei Bewerber das begehrte D2-Leistungsabzeichen absolvierten. „Eine junge Schülerin erreichte mit ihrem Saxophon den Landeswettbewerb bei ,Jugend musiziert‘“, berichtete Heller stolz. Der Schulleiter möchte das ohnehin schon breite Angebot der Schule gerne noch um weitere Fachbereiche erweitern. Auch der Ausbau des Schulgebäudes stand auf der Wunschliste, die Heller dem Kulturausschuss präsentierte.

