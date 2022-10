Demo für mehr Rechte für Radler: „Wir müssen Druck machen“

Von: Peter Herrmann

Für mehr fahrradfreundliche Maßnahmen sowie die Durchsetzung eines Volksentscheids warben Mitglieder des Ortsverbands der Grünen sowie des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs auf dem Marienplatz. © Hermsdorf-hiss

Grüne und ADFC-Mitglieder werben bei einer Radl-Demo für eine große Beteiligung am Volksentscheid. Sie monieren einige Punkte in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Die Vorgabe ist zweifellos ambitioniert: Rund eine Million Wahlberechtigte aus dem Freistaat müssten im kommenden Frühjahr in den Rathäusern für eine Durchsetzung eines Volksentscheids unterschreiben: Das könnte in Bayern den Ausbau von Radschnellwegen und die Umsetzung von anderen fahrradfreundlichen Maßnahmen beschleunigen. Der Ortsverband der Wolfratshauser Grünen sowie Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) rührten am Freitag während der Abschlusskundgebung auf dem Marienplatz nach einer Radsternfahrt mit eindringlichen Appellen die Werbetrommel für den Volksentscheid.

Fahrradfahrer wollen mehr Rechte: „Wir müssen Druck machen“

Grünen-Ortsverbandsprecher Hans-Georg Anders erinnerte zunächst an die bereits 2017 verkündete Zielsetzung der bayerischen Staatsregierung, bis zum Jahr 2025 den Radverkehrsanteil von zehn auf 20 Prozent zu erhöhen. „Derzeit liegen wir gerade einmal bei 11 Prozent, wir müssen uns also beeilen“, sagte Anders. Mit Blick auf die Situation in der Loisachstadt, stellte er auf vielen Straßen ein erhebliches Gefährdungspotenzial für Radfahrer fest. So wünscht sich der Grünen-Sprecher beispielsweise, dass die vor allem von Schülern befahrene Geltinger Straße in einen Radweg umgewandelt wird.

Die Geretsriederin Resi Harth bietet in ihrer Heimatstadt Rikschafahrten an und radelt dabei auch oft in die Nachbarstadt Wolfratshausen. Den Radweg neben der B11 hält sie für zu schmal.

Grünen-Politiker kritisieren Fahrradfreundlichkeit in der Region - Volksentscheid soll helfen

Dr. Hans Schmidt (Grüne), Umwelt- und Klimareferent im Wolfratshauser Stadtrat, setzt sich für eine umfassende Verkehrswende ein. Da die Problemstellen in der Flößerstadt vor allem an Bundes- und Staatsstraßen liegen würden, habe die Stadtverwaltung kaum Einflussmöglichkeiten, räumte Schmid ein. ADFC-Mitglied Werner Grimmeiß regte vor diesem Hintergrund die Anstellung eines Mobilitätsbeauftragten im Wolfratshauser Rathaus an. Schmidt glaubt indes, dass eine bayernweite Abstimmung pro Radfahrerschutz noch mehr Wirkung entfaltet. „Wir müssen Druck machen, und das können wir mit dem Radentscheid“, betonte er am Freitag.

Rückendeckung bekam Schmidt von Jakob Koch (Grüne). Der Sprecher des Umweltausschusses im Kreisrat monierte, dass im Landkreis vor allem eine durchgängige Radverbindung zwischen Bad Tölz und Geretsried fehle. Aber auch in Dörfern, die nicht an die neue Expressbuslinie oder unzureichend an den ÖPNV angeschlossen sind, sei eine Förderung der Radinfrastruktur sinnvoll. „Wenn wir den Radverkehr nicht ausbauen, werden wir die Klimaziele nicht erreichen“, stellte Koch fest.

Volksentscheid für Radler: 25000 Stimmen sind erforderlich

Paulus Guter, Vorstandsmitglied des ADFC Bayern, zählte am ersten Oktoberwochenende in München die bereits eingegangen Unterschriften für den Radentscheid aus. Zuvor sprach er auf der Kundgebung in Wolfratshausen vom „volkswirtschaftlichen Schaden“, den Autofahrer aufgrund des CO2-Ausstoßes ihrer Pkw anrichten würden.

Bis zum 31. Oktober haben Bürger noch die Möglichkeit, sich in die Unterschriftenlisten einzutragen. Für die Zulässigkeit des Volksbegehrens sind 25 000 Stimmen erforderlich. Ist diese Hürde genommen, liegen voraussichtlich ab Frühjahr 2023 in den Rathäusern im Freistaat zwei Wochen lang Unterschriftenlisten aus. Ab einer Stimmenanzahl von einer Million kommt es zum Volksentscheid – es sei denn, der Landtag lenkt vorher ein und erfüllt die Wünsche der Radinitiative.

