Mehr Redezeit und rote Karten: Neue Spielregeln für Bürgerversammlung in Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Nach der jüngsten Bürgerversammlung in der Wolfratshauser Loisachhalle im Juli vergangenen Jahres hatte das Bündnis „Wor for Future“ Kritik an der formalen Durchführung der Veranstaltung geübt. © Hans Lippert/Archiv

Für Bürgerversammlungen in Wolfratshausen sollen künftig neue Spielregeln gelten. Die Stadtratsfraktionen von CSU, Wolfratshauser Liste und Grünen legten einen gemeinsam erarbeiteten Satzungsentwurf vor.

Wolfratshausen – Nach der Bürgerversammlung im Juli vergangenen Jahres hagelte es Kritik aus den Reihen des Bündnisses „Wor for Future“. Das Abstimmungsverfahren sei mangelhaft gewesen, weil die Gegenstimmen nicht gezählt worden seien, die auf drei Minuten beschränkte Redezeit sei zu knapp bemessen, um Anträge schlüssig zu begründen. Nun haben die Stadtratsfraktionen der CSU, der Wolfratshauser Liste sowie der Grünen eine Satzung für die künftige Durchführung von Bürgerversammlungen erarbeitet.

„Der Zweck einer Bürgerversammlung ist es, die Bürgerinnen und Bürger von Wolfratshausen über städtische Angelegenheiten zu informieren und ihnen die Möglichkeit zur Mitsprache zu bieten“, so die Fraktionssprecher Claudia Drexl-Weile (CSU), Helmut Forster (Wolfratshauser Liste) und Peter Lobenstein (Grüne). „Um ein einheitliches Verständnis über die Abläufe der Bürgerversammlung sowie die Behandlung zum Beispiel von Anträgen und Abstimmungen zu erreichen, empfehlen wir die Verabschiedung der Satzung“, begründete das Trio den gemeinsamen Antrag in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Satzungsentwurf, der auf der Homepage der Stadt zu finden ist, enthält insgesamt acht Paragrafen mit jeweils mehreren Einzelpositionen.

Abstimmungen künftig mit grüner „Ja“- beziehungsweise roter „Nein“-Karte

Ein Beispiel: „Anträge müssen aussagekräftig formuliert sein. Sie müssen zudem so formuliert sein, dass über sie von den stimmberechtigten Teilnehmern der Bürgerversammlung nach dem Vorlesen durch die Versammlungsleitung mit ,Ja ich stimme dem Antrag zu’ beziehungsweise ,Nein, ich stimme dem Antrag nicht zu’ abgestimmt werden kann.“ Und: „Die offene Abstimmung erfolgt durch eine in die Höhe gehaltene farbige Stimmkarte. Abgestimmt wird mit ,Ja ich stimme dem Antrag zu’ (grüne Stimmkarte) oder ,Nein’ (rote Stimmkarte).“ Nicht zu vergessen: „Es wird empfohlen sicherzustellen, dass Berechtigte ihr Rede- und Mitberatungsrecht sowie ihr Antragsrecht mit Antragsstellung und -begründung in einem dafür notwendigen und hinreichenden zeitlichen Rahmen ausüben können. (...) Eine Beschränkung der Redezeit auf weniger als fünf Minuten wird nicht empfohlen.“

Bürgermeister: Details müssen noch mit Rechtsaufsicht abgestimmt werden

Der Antrag von CSU, Wolfratshauser Liste und Grünen wurde vom Stadtrat mit 20:0 Stimmen zunächst zurückgestellt. Diesen Vorschlag hatte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen) dem Gremium unterbreitet. Ein Grund: Der Satzungsentwurf, über den bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung der Bürgermeister und der Fraktionschefs „lange diskutiert“ worden sei, müsse noch mit der Rechtsaufsicht am Landratsamt in Bad Tölz „abgesprochen werden“. Die Stadtverwaltung habe in dem Entwurf einige Punkte ausgemacht, „die geprüft und mit der Rechtsaufsicht abgestimmt werden müssen“. Die existierende Verordnung zum Thema Bürgerversammlung sowie die Vorschläge der drei Fraktionen sollen laut Heilinglechner zu einer Satzung verschmolzen – und dann dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt werden. In den Augen des Rathauschefs wäre dieses Procedere „eine saubere Sache“.

Für 20. September geplante Bürgerversammlung wird verschoben

Für Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) hatte der Vorschlag zwei Vorteile: Das Zurückstellen des Antrags sei nicht gleichbedeutend mit einem „offiziellen Rückzugsangebot“ der drei antragstellenden Stadtratsfraktionen. Und: „Wir müssen hier heute nicht Satz für Satz durchgehen.“

Bis die Verwaltung den Mandatsträgern einen mehrheitsfähigen Satzungsentwurf vorlegt, wird einige Zeit verstreichen. Daher wird die für den 20. September geplante Bürgerversammlung verschoben. Der neue Termin wird laut Bürgermeister rechtzeitig bekannt gegeben – mutmaßlich gelten an diesem Abend in der Loisachhalle dann bereits die neuen Spielregeln. (cce)

