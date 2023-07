Mehr Wohnraum unterm grünen Dach: Stadtrat aktualisiert Dachgestaltungssatzung – „War ein langer Weg“

Von: Carl-Christian Eick

Die neue Dachgestaltungssatzung soll zu spürbaren Erleichterungen führen. © Hauptenbuchner GmbH

Für mehr Wohnraum und grünere Dächer soll die neue Wolfratshauser Dachgestaltungssatzung sorgen. Diese beschloss der Stadtrat einstimmig.

Wolfratshausen – „Es war ein langer Weg“, bilanzierte Fritz Schnaller, inzwischen ehemaliger SPD-Stadtrat, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats. Nach 14 Jahren gilt in der Flößerstadt eine neue Dachgestaltungssatzung. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, stellte Schnaller fest. „Es ist eine zukunftsorientierte Entscheidung“, sekundierte Renate Tilke (CSU). Wichtig sei in ihren vor allem Erleichterungen mit Blick auf den Ausbau von Dachgeschossen. „So kann Wohnraum geschaffen werden“, freute sich Tilke.

Mehr Wohnraum unterm grünen Dach: Stadtrat aktualisiert Dachgestaltungssatzung – „War ein langer Weg“

Rudi Seibt (Grüne) goss allerdings ein wenig Wasser in den Wein. Er begrüße zwar unter anderem „die Dachbegrünung ausdrücklich“. Seibt kritisierte aber, dass die Novellierung der Dachgestaltungssatzung stets nicht öffentlich diskutiert worden sei. Ins selbe Horn stieß Stadtrat Dr. Patrick Lechner (FDP), der seine Wortmeldung jedoch „nicht als Kritik, sondern als Anregung“ verstanden wissen wollte.

Renate Tilke Die CSU-Stadträtin sprach von einer „zukunftsorientierten Entscheidung“. © Archiv

Stichwort Dachbegrünung: Hauptdächer mit einer Neigung bis einschließlich sieben Grad müssen ab sofort bei Neubauprojekten verpflichtend „vollständig“ begrünt werden. Ausnahme: Das Dach wird „für Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung“ genutzt. Der sogenannte „Mindestsubstrataufbau“ muss so ausgebildet werden, „dass eine dauerhaft geschlossene Vegetationsfläche aus Sedum, Gras und Kraut gewährleistet ist“. Darüber hinaus sieht Paragraf sieben der Satzung vor: „Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.“

Aufgeständerte Solarenergieanlagen sowie Sonnenkollektoren „sind nur bei einer Dachneigung bis sieben Grad“ zulässig. Die Anlagen können „in unabhängiger Neigung des Dachs errichtet werden“. Grundsätzlich können Verstöße gegen die kommunale Dachgestaltungssatzung mit Geldbußen geahndet werden.

Einstimmig für neue Dachgestaltungssatzung – Neues Regelwerk auf Homepage der Stadt

Die beschlossenen Bestimmungen, die auch die Themen Dachgauben, Dachhäuser (auch Zwerchhäuser genannt), Quergiebel und Dacheinschnitte betreffen, gelten für das gesamte Stadtgebiet. Sofern in den jeweiligen rechtsverbindlichen Bebauungsplänen nicht andere Regelungen festgeschrieben sind – „oder die Gebäude als Einzeldenkmal beziehungsweise als Teil eines Ensembles in der Denkmalliste geführt sind“. Die komplette Satzung mit allen zehn Paragrafen, die am 30. Juni in Kraft getreten ist, findet sich auf der Homepage der Stadt Wolfratshausen.

Das alte Regelwerk aus dem Jahr 2009 war aus Sicht des Bauausschusses und der Verwaltung nicht mehr zeitgemäß. Bei der Erarbeitung der Neufassung war es erklärtes Ziel, die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum zu vereinfachen. Josef Praller, Sprecher der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW), lobte in diesem Zusammenhang „die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung“. Stadtrat Schnaller betonte, dass trotz der beschlossenen Vereinbarungen eine „extreme Dachgestaltung“ nach wie vor „ausgeschlossen ist“.

Die Beschlussempfehlung des Bauausschusses an den Stadtrat fiel einstimmig aus – auch der Rat segnete die neue Dachgestaltungssatzung ohne Gegenstimme ab.

