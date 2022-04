Noch vor Ostern: Mehrzweckhalle Farchet wird mit Flüchtlingen belegt

Von: Volker Ufertinger

Die Mehrzweckhalle in Farchet wird derzeit für die Ankunft von 110 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet. © Hermsdorf-Hiss / Archiv

In den Landkreis strömen mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine als zunächst angenommen. Inzwischen sind es 1200. Das Landratsamt ergreift weitere Maßnahmen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Landkreis tut sich zunehmend schwer, Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Aus diesem Grund wird Ende nächster Woche, kurz vor Ostern, auch die Mehrzweckhalle in Wolfratshausen-Farchet mit Kriegsflüchtlingen belegt. Dort werden 110 Betten zur Verfügung stehen. Wie in Geretsried und Bad Tölz soll die Halle ein kurzfristiges Obdach bieten, bevor die Ukrainer in private Unterkünfte weitervermittelt werden.

Die Turnhallen in Geretsried und Tölz reichen nicht aus

Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt, sind bislang bei der Behörde 1200 ukrainische Flüchtlinge gemeldet. Sie haben teils in den Turnhallen, teils privat und teils in Beherbergungsbetrieben eine Bleibe gefunden. „Vor allem die Unterbringung großer Familienverbände ist eine Herausforderung“, erklärt Landrat Josef Niedermaier. Für sie lassen sich nur schwer Plätze finden – und das bei einer nicht nachlassenden Zunahme von Flüchtlingen. Aktuell ist die Turnhalle in Tölz mit 150 Betten voll belegt. In der Geretsrieder Turnhalle mit der gleichen Anzahl an Betten sind wenige Plätze frei geworden, doch für Ende der Woche ist schon der nächste Bus aus München angekündigt. „Dann sind diese beiden Kapazitäten erst einmal wieder erschöpft“, so Niedermaier. „Ich hoffe, dass die Halle in Wolfratshausen zumindest Entlastung bringt.“

Vor allem Großfamilien sind schwer zu vermitteln

Von den 1200 Flüchtlingen sind 850 bei den Einwohnermeldeämtern der Städte und Gemeinden gemeldet. Dies ist Voraussetzung für einen Antrag auf Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. In diesen Tagen erhalten die Kriegsflüchtlinge auch Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. „Nach unserer Kenntnis verläuft die Auszahlung gut und problemlos“, so Niedermaier. Um das Verfahren in Zukunft zu vereinfachen, empfiehlt die Behörde, so bald wie möglich ein Konto zu eröffnen, die Banken stehen hierfür bereit. Voraussetzung ist die Vorlage eines Reisepasses oder einer ukrainischen ID-Card. Die Sparkassen, Raiffeisenbanken und alle anderen Kreditinstitute geben gerne weitere Auskünfte.

Inzwischen sind für die vielen Kinder – es handelt sich etwa um die Hälfte der Flüchtlinge – drei pädagogische Willkommensgruppen eingerichtet worden, nämlich an der Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried, an der Grundschule im Lettenholz in Bad Tölz sowie in Kochel am See. Eine weitere an der Wolfratshauser Grundschule am Hammerschmidweg befindet sich im Aufbau. Für die Sekundarstufen 1 werden weitere Willkommensgruppen an der Realschule Bad Tölz, am Gymnasium Geretsried sowie an der Mittelschule in Waldram eingerichtet. Die Anmeldung ist an allen Standorten bereits möglich“, so Pressesprecherin Marlis Peischer. „Sollte die Aufnahme in eine Regelklasse gewünscht werden, kann dies direkt an der Schule vor Ort erfragt werden.“

