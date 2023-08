„Meine Schüler sind die beste Motivation“: Kinga Gürlebeck zur besten Lehrerin im Landkreis gekürt

Von: Peter Herrmann

Teilen

Freuten sich über die Auszeichnung des Rotary Clubs: (v. li.) Eva-Maria Jochner, Eva Maria Emmler, Anne Bechmann, Roman Kofler, Stefanie Kunz in Vertretung von Lea Pohl, Dr. Karin Krekel, Stephan Baur sowie Preisträgerin Kinga Gürlebeck (vorne). © Sh

Kinga Gürlebeck ist die beste Landkreislehrerin. Die Pädagogin an der Geretsrieder Mittelschule war von der Auszeichnung überrascht und verrät ihr Erfolgsgeheimnis.

Wolfratshausen – Zum sechsten Mal zeichnete der Rotary Club Wolfratshausen-Isartal vorbildliche Lehrerpersönlichkeiten von Schulen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aus. Die Wahl der Jury fiel auf Kinga Gürlebeck. Vor den Sommerferien nahm die vielseitige Lehrerin der Geretsrieder Mittelschule die Auszeichnung im Wolfratshauser Krämmel-Forum entgegen.

Aktion „Summa cum laude“ zeichnet herausragende Leistungen von Lehrern aus

Bei der vom Rotary Club initiierten Aktion „Summa cum laude“ waren Elternbeiräte aufgerufen, Kandidaten vorzuschlagen. „Wir zeichnen herausragende Leistungen im sozialen, pädagogischen und fachlichen Bereich aus“, erklärte Projektleiter Christoph Irmer. Gemeinsam mit Martin Füger hatte er auch eine neunjährige Klavierspielerin und ein Querflötenensemble der Geretsrieder Musikschule für die Feierstunde eingeladen.

Rotary-Club-Präsident Dr. Christian Kühl erklärte zunächst die vielseitigen Aufgaben des 1905 in Chicago gegründeten internationalen Zusammenschlusses. Unter dem Motto „Selbstloses Dienen“ unterstützt der Wolfratshauser Ortsverein zum Beispiel ein Projekt in Kenia, das Frauen vor Beschneidung und Zwangsheirat bewahren soll. Hinzu kommen die Förderung des Schülerhilfevereins „Arbeit für Jugend“ sowie vielfältiges Engagement – etwa für den Frieden, Gesundheitsprojekte und Umweltschutz.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Wettbewerb als generelle Wertschätzung

Bei der Lehrerauszeichnung hatten die Juroren Dr. Maria Braune, Dr. Elisabeth Kurzweil, Andreas Vogelmeier, Dr. Volker Wurnig und Professor Dr. Max Högl die Qual der Wahl. „Alle Nominierten sind Sieger“, befand Braune. Schließlich gehe es nicht um einen Wettbewerb, sondern um eine generelle Wertschätzung für besonders engagierte Pädagogen.

Blumensträuße und Urkunden erhielten Eva-Maria Jochner (Grundschule Münsing), Lea Pohl (Grundschule Bad Heilbrunn), Roman Kofler (Grund- und Mittelschule Gaißach), Eva Emmler (Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz), Stephan Baur (Gymnasium Geretsried), Adrian Willfahrt (Jahnschule Bad Tölz), Anne Bechmann (Karl-Lederer-Grundschule Geretsried), Dr. Karin Krekel (Max-Rill-Gymnasium Reichersbeuern) und Kinga Gürlebeck (Mittelschule Geretsried). Letztere wurde zur besten Lehrerin gekürt.

Gürlebeck erhöhte Lese- und Schreiblust ihrer Schüler

„Der Preis hat mich total überrascht“, sagt Gürlebeck im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit 2014 unterrichtet die 45-Jährige an der Geretsrieder Mittelschule die Fächer Deutsch, Mathematik, Wirtschaft und Beruf, katholische Religionslehre und Deutsch als Zweitsprache. Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund ist an ihrer Schule besonders hoch. „Ich habe mal ermittelt, dass dort 26 Sprachen gesprochen werden“, berichtete die in Polen geborene Lehrerin. Sie selbst siedelte schon als zwölfjähriges Mädchen nach Deutschland über. Mit der Gründung der jüngst ausgezeichneten Schülerzeitung „MS Voice“ erhöhte sie die Lese- und Schreiblust der Jugendlichen (wir berichteten). „Die Schüler sind meine beste Motivation“, verriet Gürlebeck ihr Erfolgsgeheimnis.

Die Rotary-Aktion ist mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro dotiert. „Der Betrag muss zur Förderung der Bildung an der Schule des Preisträgers eingesetzt werden“, so Projektleiter Irmer. Am Ende des Festakts wurde der Preisträgerin ein Bild des Münsinger Künstlers Iring t. N. de Brauw, der die Weisheit von Lehrern mit einem Vogel, Äpfeln und Büchern symbolisiert, überreicht.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.