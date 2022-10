Mehr Chancen für Menschen mit Handicap: frischer Wind in den Oberland Werkstätten

Ein Teil des neuen Teams der Oberland Werkstätten: (v. li.) Wolfgang Reibl, Birgit Schreyer, Veronika Dammüller und Dana Verwohlt. © Hans Lippert

Die Oberland Werkstätten wollen Mitarbeitern mehr Chancen auf dem freien Arbeitsmarkt bieten. Ein neues Team bringt jetzt ehrgeizige Ideen mit in das Unternehmen.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Geretsried – Die Oberland Werkstätten wollen ihren Mitarbeitern künftig mehr Auswahlmöglichkeiten an Jobs und mehr Chancen auf eine Stelle auf dem freien Arbeitsmarkt bieten. „Damit begegnen wir dem häufig geäußerten Vorwurf, dass durch die Beschäftigung in unseren Werkstätten keine Inklusion stattfindet“, erklärte Geschäftsführer Oliver Gosolits am Mittwoch bei einem Pressegespräch am Standort Geretsried.

Mit dem ehrgeizigen Ziel sind einige Umstrukturierungen innerhalb des Unternehmens verbunden. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es die Werkstätten in Gaißach und Geretsried, jede mit ihren Abteilungen wie Wäscherei, Holz-und Metallbearbeitung oder Montage. Statt zwei Betriebsleitern gibt es künftig eine Regionalleitung. Die Arbeitsplätze sollen für die Mitarbeiter durchlässiger werden, die Teilung in Nord- und Südlandkreis wegfallen. Das zeigt sich schon daran, dass die neue Regionalleiterin Dana Verwohlt und der neue Bereichsleiter Wolfgang Reibl Büros in Geretsried und Gaißach haben werden.

Inklusion im Oberland: Unternehmen im Landkreis sollen mehr einbezogen werden

Zudem – und das ist der entscheidende Schritt in Richtung Inklusion – wollen die Oberland Werkstätten laut Gosolits aktiv auf Betriebe und Unternehmen im Landkreis zugehen, um für Menschen mit geistiger Behinderung eine Stelle zu finden. Das gilt für Werkstätten-Mitarbeiter, Schulabgänger und für die Mitarbeiter im neu gegründeten Standbein „Oberland Impuls“ in Geretsried, in dem Menschen mit seelischen Erkrankungen ab Ende dieses Jahres beschäftigt werden. Zumindest tageweise soll die Klientel der Oberland Werkstätten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingesetzt werden.

Fachkräftemangel spielt ihnen in die Karten: Menschen mit Handicap viel Potenzial

Der aktuelle Fachkräftemangel spielt den Werkstätten dabei in die Karten. Einfachere Tätigkeiten, die die Fachkräfte nur Zeit kosten, können von Menschen mit Handicap übernommen werden. „Wir sind gut vernetzt, etwa im Wirtschaftsforum Oberland“, zeigt sich Gosolits zuversichtlich, dass für mehr Menschen als bisher ein passender Job „da draußen wartet“. Sowohl die Betriebe als auch die neuen Mitarbeiter würden bei der Eingliederung von Fachleuten begleitet, betont der Geschäftsführer. Klappe es nicht, bleibe die Rückkehr in die betreute Einrichtung stets als Sicherheit.

„Nicht einfach“ sei die Inklusion in freien Arbeitsmarkt

Die Kooperation mit einer Außenarbeitsstelle funktioniert seit Jahren mit dem Pharmakonzern Roche in Penzberg. Auch hier sollen künftig Mitarbeiter aus Gaißach einbezogen werden. Die Vermittlung auf den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, das räumt Oliver Gosolits ein, gestaltete sich nicht einfach in den vergangenen Jahren. Seit 2015 hätten gerade einmal zehn Menschen aus den Werkstätten den Sprung geschafft. Die Inklusion im Bereich Arbeit sieht der Geschäftsführer als eine langfristige Aufgabe für die nächsten fünf bis zehn Jahre.

Widerspruch in der Belegschaft - Betriebsleiterin hat gekündigt

Die Neuausrichtung und Umstrukturierung stößt bei der Belegschaft nicht nur auf Zustimmung. Wie von unserer Zeitung berichtet, hat die langjährige Betriebsleiterin – erst in Geretsried, dann in Gaißach – Carolin König die Werkstätten aus diesem Grund verlassen. Auch andere Mitarbeiter seien gegangen, räumt Gosolits auf Nachfrage ein – nicht nur, aber auch wegen der Veränderungen. Der häufigere Grund für Kündigungen sei jedoch, dass sich gerade Jüngere die Mieten im Landkreis nicht leisten könnten und deshalb in andere Regionen abwanderten.

Neues Team bringt frischen Wind

Das neue Team besteht aus Dana Verwohlt, die die Regionalleitung für Geretsried und Gaißach innehat, aus den drei für die Produktion zuständigen Bereichsleitern Wolfgang Reibl, Thomas Weidmann und Matthias Schmidhuber, aus Veronika Dammmüller, zuständig für den Reha-Dienst, und Birgit Schreyer, die die Menschen bei der Suche nach dem für sie richtigen Arbeitsbereich begleitet. Ansprechpartnerin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist Ursula Heigl. TANJA LÜHR

