„Merkurdrome“: Das ist das nächste Event in Wolfratshausen

Die Münchner Zwietracht spielt am 28. Juni im „Merkurdrome“. Heute verlosen wir Tickets für das Live-Konzert in der ehemaligen Merkur-Druckerei in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Die Münchner Zwietracht darf unbescheiden sein: „Herzlich Willkommen bei der populärsten Oktoberfestband der Welt“, begrüßt die Formation, die seit gut 20 Jahren zur Wiesn gehört („Hippodrom“ beziehungsweise „Marstall“-Festzelt), die Besucher auf ihrer Homepage. Ein Blick auf den Tourkalender zeigt: Die Zwietracht gilt nicht nur im Freistaat als Garant für gute Laune, sie spielt auch nördlich des Weißwurst-Äquators sowie im benachbarten Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden auf. Sogar in den USA, Mexiko, Brasilien und Korea begeisterte die Band bereits ihr Publikum.

Live und in Farbe sind Wolfgang Köbele (Bass), der Ickinger Trompeter Heinz Fuhrmann, Andi Häckel (Keybord und Akkordeon), Gitarrist Robert Haslinger, Mark Fugmann am Schlagzeug sowie Gerry Grass (Gesang, Gitarre, Trompete) am Freitag, 28. Juni, in Wolfratshausen zu erleben: Die Zwietracht gastiert im „Merkurdrome“, der ehemaligen Druckerei des Münchner Merkur an der Pfaffenrieder Straße 9.

Wie berichtet hat der Wolfratshauser Stefan Eckardt seine Idee in die Tat umgesetzt, die leer stehende Betriebshalle im Gewerbegebiet für Veranstaltungen zu nutzen. Zum „Merkurdrome-Opening“ kamen Anfang Mai 600 Besucher. Nun folgt ein „Wiesn-Warmup“, sagt der 53-Jährige. „Eigentlich hatte die Band ihre Tourplanung für 2019 bereits abgeschlossen“, verrät Eckardt. Doch er habe den Zwietracht-Manager dazu bewegen können, sich persönlich ein Bild von der außergewöhnlichen Location in der Loisachstadt zu machen: „Nach dem ersten Blick in den ,Merkurdrome‘ war er sofort Feuer und Flamme.“

Wie bereits beim Opening gilt: 600 Konzertgäste dürfen’s maximal sein, mehr erlaubt das Landratsamt in Bad Tölz nicht. Die Versorgung mit Getränken übernimmt das Team der Musikbar D’Amato, Einlass ab 19 Uhr. „Die Zwietracht spielt zweimal eineinhalb Stunden, unterbrochen durch eine Pause“, kündigt Eckardt an. cce

Gewinnspiel

Eintrittskarten zum Stückpreis von 21 Euro gibt es ab sofort bei Krells Tabakwaren sowie bei München Ticket. Mit etwas Glück kommt man an Gratis-Tickets: Das Wolfratshauser Trachtenmodengeschäft Fischer-Pflügl und die Heimatzeitung verlosen heute 5x2 Karten für das Livekonzert am 28. Juni. Rufen Sie einfach an: 013 78/80 66 12. Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Oder senden Sie eine SMS: 32223 mit dem Text MM ILB + Lösung (Zwietracht) + Name und Adresse. 49 Cent pro SMS (T-Mobile inkl. 0,12 Euro Transportkosten). Das Gewinnspiel läuft an diesem Freitag bis Mitternacht. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.