Messe für die ganze Familie: Iloga kehrt zurück - mit Infoständen, Vorträgen und Mitmach-Programm

Volles Haus: Die Iloga ist bei Besuchern beliebt. Unser Foto zeigt die volle Turnhalle bei der vorletzten Messe im Jahr 2016. © Archiv/Merkur

Nach fünf Jahren Pause findet die Iloga wieder statt. Von 21. bis 23. April wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher in der Loisach- und der Turnhalle.

Wolfratshausen – Es ist die größte Gewerbeschau in der Region – und nach einer langen Pandemie-Pause kehrt sie mit einem bunten Programm für alle Generationen zurück. Von Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, findet in Wolfratshausen wieder die Isar-Loisach-Gewerbeausstellung – kurz: Iloga – statt. Die Rückkehr hat sich um mehrere Jahre verspätet: Eigentlich hätte die Messe schon im Jahr 2020 stattfinden sollen – aufgrund der Corona-Pandemie musste sie allerdings wiederholt verschoben werden.

Der von der Stadt beauftragte Messe-Veranstalter „Mattfeld + Sänger“ wirbt in einer Pressemitteilung mit einem abwechslungsreichen, aktuellen Programm, das Besucher in die Loisachhalle, die benachbarte Dreifachturnhalle, den Pausenhof der Schule am Hammerschmiedweg und auf den Parkplatz der Loisachhalle einlädt. „Über 80 Aussteller informieren an mehr als 100 Ständen aus den Bereichen Bau und Energie, Gesundheit und Sport oder Freizeit und Mobilität“, schreibt das Büro.

Dazu gibt’s zahlreiche Aktionen für Groß und Klein, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und Vorträge zu unterschiedlichen Themenbereichen. „Vorträge und Praxistipps geben den Besuchern ergänzend zu den Standflächenpräsentationen vertiefte Einblicke in Trendbereiche.“

Vorträge zu Energie, PV-Anlagen, Finanzen und Immobilien

Die Vorträge finden in den beiden Sälen des benachbarten Wirtshauses Flößerei statt. Die Inhalte sind aktuell: „Es referieren Experten über Themen wie Energiespeicher und Photovoltaik-Anlagen, Wohnraumerweiterung oder Finanzierungsmöglichkeiten einer Immobilie in schwierigen Zeiten.“

Nicht nur Unternehmen werben auf der Iloga: Im Rahmen der Leistungsschau gibt beispielsweise die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Weilheim an allen drei Messetagen Tipps und Informationen, wie man sich vor Trickbetrügern und Schockanrufen schützen kann – und wie man richtig reagiert. Passend dazu beschäftigt sich der Samstag, 22. April, scherzhaft auch „Blaulichttag“ genannt, hauptsächlich mit dem Themengebiet Sicherheit. So gewähren die örtliche Feuerwehr, die Polizei und das Bayerische Rote Kreuz bei Vorführungen Einblicke hinter die Kulissen des Alltags der Rettungskräfte. Zudem referieren weitere Experten etwa über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die psychische Gesundheit von Kindern und Erwachsenen.

Iloga 2023: Öffnungszeiten, Programm und Eintrittspreise

Neben den genannten Themen wird es Bastelangebote und Aktionsprogramme für Kinder, eine Hüpfburg, ein Glücksrad mit Gewinnen und diverse Workshops und Mitmachaktionen geben. Damit ist die Gewerbeausstellung „eine Messe für jede Generation“ und ein Ereignis für die ganze Familie. Wie das Büro des Veranstalters ebenfalls mitteilt, ist das Teilnehmerfeld noch nicht ganz vollständig: „Das Angebot wächst durch neue Aussteller täglich weiter“, auch besteht noch die Anmeldemöglichkeit für weitere, interessierte Aussteller.

In einem Grußwort auf der Internetseite der Messe erklärt Bürgermeister Klaus Heilinglechner, warum er sich auf die Wiederauflage freut: „Auf der Iloga sind Inhalte geboten, welche die Menschen auch wirklich bewegen, wie Innovationen aus der Region, Haus und Energie, Immobilien oder die Themenkomplexe Freizeit, Mobilität und Gesundheit.“

Dieses breite Spektrum mache die Veranstaltung so interessant. „Das erfolgreiche Event zeigt eindrucksvoll, wie die Wirtschaft der Region zur Lebensqualität in unserer Heimat beiträgt“, schreibt Rathauschef Klaus Heilinglechner. Die Iloga hat an allen drei Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro, Karten im Vorverkauf sind für vier Euro zu haben.

Von Elisa Kieslinger und David Bauer