Missglückter Einbruch in Wolfratshausen: Diebe rücken ohne Beute ab

Zwei Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen.

Wolfratshausen- Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstag zwischen 12 und 19 Uhr durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Primelstraße einzubrechen. Vermutlich wurden die Einbrecher bei ihrem Vorhaben gestört: Bis auf eine eingeschlagene Fensterscheibe konnte kein weiterer Schaden festgestellt werden. Bislang geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Mögliche Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Primelstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei Wolfratshausen sich unter der Telefonnummer 08 17 1/42 11 0 zu melden.

