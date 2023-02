Missglücktes Wendemanöver an der B11: Beifahrerin verletzt – 21.000 Euro Schaden

Wendemanöver mit Folgen: Auf der B11 an der Ampel der Abzweigung zur B11a hat es am Freitagnachmittag gekracht. Eine 51-jährige Frau verletzt sich bei der Kollision.

Autos wurden abgeschleppt

Bei einem Wendemanöver führte die Unachtsamkeit einer Frau zu einem Zusammenstoß. Im anderen Fahrzeug wurde die Beifahrerin verletzt

Wolfratshausen – Ein Moment der Unachtsamkeit führte am vergangenen Freitag um 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Wolfratshausen auf der B11 Richtung Geretsried unterwegs, übersah eine 55-jährige Frau aus Lamerdingen nach Angaben der Polizei während eines Wendemanövers ein Fahrzeug.

Bei der folgenden Kollision an der Ampel der Abzweigung zur B11a blieb der Fahrer des Pkw, ein 51-Jähriger aus der Loisachstadt, unverletzt. Jedoch musste seine gleichaltrige Beifahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21 000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.

