Mit Hilfe eines Hubschraubers fahndete die Polizei am Samstagabend in der Stadt Wolfratshausen und Umgebung nach zwei Männern.

Erst gab es eine Handgreiflichkeit, dann wurde der jungen Frau ihre Tasche entrissen. Die Polizei fahndete nach zwei jungen Männern in Wolfratshausen.

Wolfratshausen - Am Samstagabend erreichte die Wolfratshauser Polizei eine brisant klingende Meldung: Eine junge Frau aus dem Landkreis Erding soll in eine Auseinandersetzung mit zwei jungen Männern verwickelt gewesen sein. Nach Handgreiflichkeiten hätten diese beiden der 19-Jährige ihre Tasche entrissen und seien geflohen. In der Tasche befand sich unter anderem der Laptop der Erdingerin.

Mit dem Hubschrauber: Großfahndung nach vermeintlichem Raub - nun stellt sich alles anders dar

„Da aufgrund der ersten Erkenntnisse von einem Raubdelikt ausgegangen werden musste, wurde eine sofortige Täterfahndung mit etlichen Polizeistreifen eingeleitet“, schreibt die Polizeiinspektion aus Wolfratshausen. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste am Samstagabend über der Loisachstadt. Die intensive Fahndung brachte keine Ergebnisse: „Die beiden Männer konnten nicht angetroffen werden“, berichtet die Polizei in ihrer Pressemeldung.

Möglicher Raub in Wolfratshausen: Polizei leitet Großfahndung ein

Allerdings ergab „im Laufe der Abklärung“, dass die ganze Tat sich wohl doch anders darstellte: Der Sachverhalt stellte sich „nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl eher als ein geringwertiges Eigentumsdelikt dar“. Einer der beiden Täter, ein 27-Jähriger aus Wolfratshausen, ist der Polizei mittlerweile zumindest namentlich bekannt - und ist wohl ein Bekannter der Geschädigten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Wolfratshausen unter Telefon 08171/42110 in Verbindung zu setzen.

