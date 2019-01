Mit dem Radl den Wolfratshauser Sternsingern hinterher

Am Wochenende waren in Wolfratshausen und Waldram wieder die Sternsinger unterwegs.

Wolfratshausen – Die Sternsinger gingen am Wochenende auch in Wolfratshausen von Haus zu Haus. Für die Pfarrei St. Josef in Waldram sammelten am Samstag und Sonntag 28 Kinder mit 13 Betreuern Spenden für den guten Zweck. Die Planungen rund um die Aktion – von den Anmeldungen bis hin zu den Straßenverteilungen – leitet seit fünf Jahren Andreas Meinert.

+ Andreas Meinert ist seit fünf Jahren Jugendleiter. © sh

Seit dem Grundschulalter ist Meinert bei den Sternsingern aktiv. „Es könnten zwar gerne etwas mehr Kinder sein, aber noch reicht es aus“, meint der 19-Jährige zu den elf Gruppen, die dieses Jahr unterwegs waren. In der Regel läuft der Waldramer Nachwuchs zwei bis drei Jahre mit, „dann kommen Neue, da haben wir einen guten Wechsel“. Aber was macht überhaupt einen guten Sternsinger aus? Das ist für Meinert eindeutig: „Die Kinder müssen einfach Spaß bei der Sache haben. Wenn sie mit Begeisterung das Lied vortragen, ist das das Wichtigste.“

Meinert kam über seine Freunde zu den Sternsingern. „Die gingen damals hin, dann habe ich sie einfach mal begleitet.“ Während seiner Karriere als singender König schlüpfte der Leiter abwechselnd in alle Rollen der drei Weisen aus dem Morgenland. „Obwohl ich Schminke eigentlich weniger mag, wurde ich zweimal angemalt“, erinnert sich der Absolvent eines Freiwilligen Ökologischen Jahres und grinst. „Das lag wohl daran, dass ich mich am wenigsten von allen geweigert habe.“

Bereits im vorigen November begannen die kleinen Balthasars, Melchiors und Kaspars, sich auf ihre Auftritte vorzubereiten. Fortan trafen sich die angehenden Könige einmal wöchentlich. Sie studierten nicht nur das Lied und den Spruch zum Vortragen ein, sondern spielten auch zusammen. „So lernen sich die Kinder bereits im Vorfeld kennen und haben Spaß an der Sache“, erklärt Meinert.

Während die Weisen aus dem Morgenland unterwegs sind und mit Weihrauch und dem Stern von Bethlehem den Segen in jedes Haus bringen, „fahren wir Jugendleiter mit dem Fahrrad durch Waldram und bringen den Kindern neue Kohle und Weihrauch“. Auch die Süßigkeiten nehmen die Radler ihnen ab, „damit sie nicht so schwer schleppen müssen“.

Aus seiner langjährigen Sternsinger-Karriere hat der Waldramer einiges zu berichten. Einmal durfte eine Gruppe etwa Blattgold probieren. „Aber das war anscheinend eher geschmacklos. Die Kinder waren nicht sehr begeistert davon“, erzählt der 19-Jährige und lacht. Ein anderes Mal präsentierte ein Waldramer den Sternsingern stolz seinen Weihrauch aus einem anderen Land. Ab und an werden die Weisen aus dem Morgenland auch hereingebeten. „Dann können sie sich bei Tee oder Punsch aufwärmen, das tut zwischendurch mal ganz gut“, weiß Meinert aus eigener Erfahrung.

Wenn alles gut läuft, schaffen es die Erst- bis Fünftklässler in zwei Tagen, ihren Stadtteil komplett abzulaufen. „Letztes Jahr war es allerdings etwas knapp“, erinnert sich der 19-Jährige. Kurzentschlossen warfen sich die Jugendleiter daraufhin selbst in die Königsgewänder, um ihre Schützlinge zu unterstützen.

Dass der junge Erwachsene Spaß an der Jugendarbeit hat, ist an seinem vielseitigen ehrenamtlichen Engagement zu erkennen. Abgesehen von der Sternsingeraktion ist er noch Schwimmtrainer bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sowie Jugendleiter im Kolping-Zeltlager. „Ich habe einfach großen Spaß an der Jugendarbeit“, erklärt Meinert seine Begeisterung. „Gerade auch in St. Josef ist das Team einfach super.“ Was der 19-Jährige nach seinem Freiwilligen Ökologischen Jahr machen möchte, darüber ist er sich noch unschlüssig. „Vielleicht studiere ich Sozialpädagogik.“ Den Waldramer Sternsingern wird der junge Ehrenamtler also vorerst noch erhalten bleiben.

+ Aussendungsgottesdienst in St. Andreas: 99 Kinder in 27 Gruppen machten sich als Heilige Drei Könige auf den Weg durch die Stadt. © sh

Auch die Pfarrei St. Andreas sandte am Sonntag Heilige Drei Könige aus. 99 Kinder in 27 Gruppen waren unterwegs. „Wir haben eine treue Sternsingerschaft. Teilweise sind bei uns 16- oder 17-jährige Jugendliche immer noch dabei“, erzählt Organisatorin Michaela Seebauer. Auch neue Sternsinger stoßen immer wieder dazu.



Erlös

Der Erlös der Sternsingeraktion der Pfarrei St. Josef der Arbeiter in Waldram geht zur Hälfte an ein Kinderdorf in Rumänien sowie an das Kinderdorf Hogar Jesus Nino in Argentinien. Die Pfarrei St. Andreas in Wolfratshausen leitet die Spenden an ein Kinderdorf in Indien sowie eine Stiftung für rumänische Kinder weiter.

kof

Lesen Sie auch: Experte erklärt, wo am Himmel der Stern von Bethlehem ist