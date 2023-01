Mit Silvesterböllern: Unbekannter sprengt Briefkasten in Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Silvesternacht hat ein unbekannter Täter für eine Sachbeschädigung genutzt: Er sprengte einen Briefkasten in Wolfratshausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die frühen Morgenstunden des neuen Jahres 2023 nutzte ein bislang unbekannter Täter, um einen Briefkasten in der Karwendelstraße in Wolfratshausen mittels Sylvester-Pyrotechnik zu sprengen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die Anwohner des Hauses hörten zwar um etwa zwei Uhr nachts an Neujahr einen lauten Knall. Den Schaden am Briefkasten bemerkten sie aber erst Stunden später. Der Briefkasten wurde aus der Halterung gesprengt. Die Polizei schreibt von einer „sinnlosen Aktion, welche eine Schadenshöhe von circa 100 Euro verursacht hat“. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen zu melden - unter Telefon 08171/42110