Mit über zwei Promille: Betrunkener Autofahrer hält Polizei auf Trab

Von: Peter Borchers

Innerhalb eines Tages, stoppte die Wolfratshauser Polizei zweimal denselben betrunkenen Autofahrer. © Symbolbild: Joern Pollex/dpa

Gleich zwei Mal musste die Wolfratshauser Polizei am Donnerstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 66-Jährige war stark alkoholisiert.

Wolfratshausen - Ein 66-jähriger Mann hielt die Wolfratshauser Polizei am Donnerstag auf Trab. Zunächst hatte der Mann gegen 8.30 Uhr schwer verständlich den Beamten etwas von einem Einbruch in seine Weidacher Kellerwohnung über ein eingeschlagenes Fenster berichtet. Der eingesetzten Streife war vor Ort schnell klar, dass es sich um keinen Einbruch handelte. Der stark alkoholisierte Wolfratshauser hatte vermutlich selbst versucht, über diesen Weg in seine Wohnung zu gelangen.

Wolfratshausen: Mann hält Polizei auf Trab - Betrunkener Autofahrer hat über zwei Promille

In der Folge erzählte der 66-Jährige den Polizisten, dass er etwa vier Stunden zuvor mit dem Auto von Geretsried nach Hause gefahren sei. Die Atemalkoholkonzentration war beim folgenden Test mit über zwei Promille so hoch, dass von einer Trunkenheitsfahrt auszugehen ist. In seinem Wagen des 66-Jährigen fanden sich zudem mehrere leere Alkoholflaschen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Seinen Führerschein musste er abgeben. Überdies wurde er belehrt, vorerst keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr zu steuern. Das alles hinderte den Wolfratshauser nicht daran, am Nachmittag des selben Tages gegen 15.20 Uhr erneut in sein Auto zu steigen.

Nach Führerscheinentzug: Mann fährt am Morgen noch betrunkener Auto

Die Polizei beobachtete ihn dabei, wie er auf dem im Hammerschmiedweg fuhr. Damit nicht genug: Gegenüber dem Morgen war er noch betrunkener. Somit musste sich der Wolfratshauser dem erneuten Prozedere einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. peb

