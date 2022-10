Mit vorgehaltenem Messer: Wolfratshauser (23) am Harras beraubt

Von: Carl-Christian Eick

Sogenannte Scream-Masken (li.) trugen die flüchtigen Täter bei dem Überfall. Hinter einer solchen Maske verbarg sich der Serienkiller in dem US-Horrorfilm „Scream“. © Symbolfoto/dpa

Ein Wolfratshauser (23) ist am Mittwoch in München beraubt worden. Den Tätern gelang die Flucht, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

München/Wolfratshausen – Ein 23 Jahre alter Wolfratshauser ist am frühen Mittwochmorgen in München von drei bislang unbekannten Männern beraubt worden. Laut Pressebericht des Polizeipräsidiums München bedrohte einer der Täter den jungen Mann mit einem Messer.

Mit vorgehaltenem Messer: Wolfratshauser (23) am Harras in München beraubt

Der Wolfratshauser war nach Angaben der Polizei gegen 1.20 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Bodenehrstraße in Richtung S-Bahnhof Harras. Hierbei durchquerte er eine Grünanlage, in der ihm drei bis dato unbekannte Männer entgegenkamen. „Unter Vorhaltung eines Messers forderten sie seine Wertgegenstände“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Das Trio raubte den Geldbeutel des 23-Jährigen und flüchtete nach der Tat in Richtung Fußgängerunterführung am S-Bahnhof Harras.

Polizei startete sofort nach Notruf Fahndung nach dem Täter-Trio

Nach Notruf des Opfers leitete die Polizei umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Der 23-Jährige beschrieb die Männer wie folgt: Alle drei waren männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt und jeweils etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Beim Überfall trugen sie schwarz-weiße sogenannte Scream-Masken, schwarze Oberbekleidung sowie Handschuhe. Die Täter sprachen Türkisch beziehungsweise Deutsch mit türkischem Akzent. Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Wer hat am Mittwochmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Die Ermittler setzen auf die Hilfe der Bevölkerung: Wer hat im angegebenen Zeitraum am Mittwochmorgen im Bereich der Bodenehrstraße (München Sendling-Westpark) und der S-Bahn-Haltestelle Harras Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon 0 89/2 91 00, oder jede anderen Polizeidienststelle entgegen. (cce)

