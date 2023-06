Mitfahr-App für Bad Tölz-Wolfratshausen: Was sich die IHK davon verspricht

Von: Peter Herrmann

Teilen

Viel zu viele Autos: Die IHK setzt auf eine App, um Pendler zusammen zu bringen. © IMAGO / Gottfried Czepluch

Der Regionalausschuss des IHK wünscht sich eine verbesserte Mobilität. Dabei helfen soll eine App, die Autofahrer und Mitfahrer zusammenführen soll.

Wolfratshausen – Trotz Expressbus und verbesserter ÖPNV-Verbindungen könnte die Verkehrsinfrastruktur im Landkreis nach Ansicht des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) weiter optimiert werden. Während der jüngsten Sitzung im Krämmel-Forum warb Andreas Korn für eine Beteiligung an der App „MiO - Mitfahren im Oberland“, die es seit Anfang Mai im Kreis Weilheim-Schongau gibt.

Andreas Korn warb für die App. © SH

Mitfahr-App für Bad Tölz-Wolfratshausen: Was sich die IHK davon verspricht

Beteiligen können sich große Unternehmen und Verwaltungsbetriebe. Nachdem sich die Mitarbeiter registriert haben, geben sie Zeitpunkt und Ziel ihrer Autofahrten ein. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, macht dasselbe. „Dadurch werden Autos besser ausgelastet und der Verkehr reduziert“, erklärte Korn. Die Fahrtkosten, die pauschal mit 30 Cent pro Kilometer angesetzt werden, teilen sich Chauffeur und Mitfahrer. In Weilheim zahlten beispielsweise die Sparkasse, die Bauer-Unternehmensgruppe, die Krankenhausgesellschaft und die Landkreisverwaltung einen geringen Obolus, um die App zu nutzen. Das System soll auf benachbarte Regionen ausgeweitet werden.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

IHK will MiO-App einführen: „Dadurch werden Autos besser ausgelastet“

Andreas Roß, Wirtschaftsförderer im Landkreis, hält dies für eine gute Idee. „Wir sollten die App über Verbände wie die Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen, die Industriegemeinschaft Geretsried und das Wirtschaftsforum Oberland bewerben.“ Hans-Joachim Kunstmann, Vorsitzender des Werbekreises, bemängelte lediglich die Anmeldegebühren für Unternehmen. „Das könnte eine Barriere sein: Warum ist die App nicht kostenfrei?“, fragte er in die Runde. Korn verwies auf den Bearbeitungs- und Datensicherungsaufwand. Bis die MiO-App im Landkreis starten könne, müsse mit einer viermonatigen Vorbereitungszeit gerechnet werden. Renate Waßmer, Vorsitzende des Regionalausschusses, schlug zudem die Erarbeitung eines IHK-Positionspapiers zu Verkehr und Mobilität vor.

Bessere Mobilität im Landkreis: IHK wünscht sich Fortschritte

Vorbild ist eine Vorlage aus Weilheim-Schongau. „Ein paar der dort aufgeführten Punkte wie beispielsweise der Beitritt zum MVV-Verbundtarif haben wir schon realisiert“, so Roß. Peter Kammerer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Leiter des Bereichs „Standort, Handel, Dienstleistungen“ der IHK für München und Oberbayern, hält eine umfangreiche und modifizierte Stellungnahme dennoch für wichtig. „Die Wirtschaft hat die Aufgabe sich zu positionieren, sonst geht zu wenig voran“, stellte er klar. Elke Christian, Leiterin der IHK-Abteilung „Wirtschaftspolitik und Ehrenamt“ kündigte frühzeitige Gespräche mit Vertretern des bayerischen Landtags an.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Zur nächsten Sitzung des Regionalausschusses, die voraussichtlich am 14. November in Bad Tölz stattfindet, sollen die am 8. Oktober gewählten Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis persönlich befragt werden. ph