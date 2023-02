Modern und multimedial: Das Museum Wolfratshausen bietet spannende Einblicke

Von: Dominik Stallein

Mit allen Sinnen: An einem Modell läuft ein Video über die Geschichte der Stadt. Museumsleiterin Annekatrin Schulz und Stadtmanager Dr. Stefan Werner lauschen im Museum Wolfratshausen an Hörmuscheln. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Rundgang im neuen Museum Wolfratshausen: Am Untermarkt 10 wird Geschichte lebendig. Sie reicht von anno dazumal bis zu Hubert und Staller.

Wolfratshausen – Es hat in den vergangenen Jahren ein bisschen etwas verloren: Die ersten beiden Silben – „Heimat“ – wurden ersatzlos gestrichen. Die Ausstellung ist ausgedünnt. Trotzdem hat das „Museum Wolfratshausen“ viel gewonnen, allen voran ein modernes Antlitz. Ab diesem Wochenende ist die runderneuerte Einrichtung im Gebäude am Untermarkt 10 geöffnet. Unsere Zeitung hat einen Rundgang durch das Museum gemacht.

Modern und multimedial: Das Museum Wolfratshausen bietet spannende Einblicke

Schon der Eingang ist neu – und einladend: Statt über den Parkplatz durch eine Holztüre schreiten Besucher direkt von der Marktstraße hinein, kommen an einem Café und der Tourist-Info vorbei, wo sie künftig Eintrittskarten für das Museum erhalten. Über Treppe oder Lift – ein Anbau an das denkmalgeschützte Gebäude – geht’s in den ersten Stock und direkt hinein in die Wolfratshauser Geschichte. Schon im Entrée erkennt man: Das Museum hat einen modernen Anstrich bekommen. Inmitten des Raums steht eine runde Platte. Daran sind vier Hörmuscheln befestigt.

Auf Knopfdruck bewegt sich die Scheibe, auf ihr sieht man die historische Bebauung, animierte Reiter, die sich um die Burg über den Dächern der Stadt streiten. Über die Muscheln – man kann sie sich ans Ohr halten – hören die Besucher eine auf sechs Minuten komprimierte Geschichte des Markts Wolfratshausen, illustriert durch eine Projektion auf der Scheibe. Bei unserem Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten sind es Annekatrin Schulz, die Museumsleiterin, und Dr. Stefan Werner, der Stadtmanager, die sich die Stadtgeschichte im Schnelldurchlauf anhören, sich über explodierende Burgen über der Altstadt oder den ersten Weltkrieg informieren.

Museum Wolfratshausen zeigt Flößerei, Religion, Gewerbe und mehr

Knappe Info-Texte an den Wänden bieten einen schnellen Überblick über verschiedene Themen – zum Beispiel die Bedeutung der zwei Flüsse Isar und Loisach. Besucher können ein kleines Modell der Altstadt-Gebäude anfassen. In ihnen sind kleine Lämpchen verbaut – sie zeigen auf Knopfdruck, welche Gebäude zur Flößerei gehörten oder wo einst Brauereien zuhause waren. Für Sehbehinderte ist auf den Miniatur-Gebäuden in Braille-Schrift notiert, welche Häuser welcher Zunft angehörten. Das Modell vereint viele Aspekte, auf die bei der Neugestaltung des Museums Wert gelegt wurde: Erlebnisse mit allen Sinnen, interaktive Stationen, Barrierefreiheit und immer wieder Bezüge zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Begehbares Floß: Der Flößerei wird ein ganzer Raum gewidmet – mit einer Medienstation. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Museum Wolfratshausen wurde neu konzipiert - „es schlummern noch Schätze im Depot“

Was die Museums-Planer vor große Aufgaben stellte, war die Kunst des Weglassens. „Es schlummern noch unheimlich viele Schätze im Depot“, erklärt Museumsleiterin Schulz. Dass nicht jedes Eck der Ausstellungs-Räume damit zugestellt wurde, hat System: Der Besucher wird nicht von hunderten kleinteiligen Exponaten erschlagen, sondern richtet seinen Blick auf Besonderheiten und manchmal auf Details, die das große Ganze widerspiegeln. Wie ein Hundegeschirr, das im Ausstellungsraum steht, der sich mit dem Gewerbe in Wolfratshausen auseinandersetzt.

Darin sind nicht nur historische Exponate ausgestellt wie das Geschäftsbuch des Haderbräus oder eine Flasche der Firma Wolfra, die ihre Ursprünge in der Loisachstadt hat. Daneben gibt es immer wieder Verbindungen zwischen Gegenwart und Historie: An den Fenstern hängen alte Fotografien. Wenn man sie umklappt, sieht man, was aus den Gebäuden geworden ist – zum Beispiel dem Kiosk am Bahnhof oder der Musikschule. Für Stadtmanager Stefan Werner sind diese Bezüge in das heutige Wolfratshausen ein großer Pluspunkt des Museums: „Es ist nicht bloß eine Ausstellung der Vergangenheit. Sie regt auch zum Nachdenken über das Heute an. Die Ausstellung ist lebendig – man spürt das.“ Werner spaziert an Fotos der aktuellen Wirtschaftspreis-Träger der Stadt und einer digitalen Gewerbekarte vorbei, um einen Blick in den Geigerladen mit Dalli-Waschmittel und Hipp-Gemüse-Babybrei zu werfen. Der Tante-Emma-Laden aus dem späten 20. Jahrhundert stand schon vor der Umstrukturierung des Museums am Untermarkt 10.

Zeitgeschichte: Rathauschef Klaus Heilinglechner steht vor dem „Zeitstrahl“ im Museum. © Adrian.Greiter.Photodesign

Für Kinder, Eltern, Großeltern: Museum Wolfratshausen will alle Altersgruppen ansprechen

Heute können die jüngsten Museumsbesucher in einem Kinder-Kaufladen spielen. Die Einrichtung soll für alle Generationen spannend sein – für ältere Gäste, die in Erinnerungen an den originalen Geigerladen schwelgen und für jüngere Besucher, die sich von dem historischen Einkaufs-Ambiente so begeistern lassen, dass sie selbst Tante Emma spielen möchten. Für sie ist auch im Flößerei-Zimmer etwas geboten. Auf einem begehbaren Holzfloß können sie herumkraxeln, während ihre Eltern ein Erklär-Video ansehen. Floßmeister Josef Seitner spricht über sein Handwerk und erklärt, wie die Holz-Gefährte noch heute aufgebaut werden. Historische Fahnen mit dem heiligen Nepomuk zeugen von der langen Tradition.

Sakraler Charakter: Im Museum ist dem christlichen Glauben ein Raum gewidmet

Ein Raum widmet sich der christlichen Geschichte des Orts, zum Beispiel mit einem 400 Meter langen, roten Wachsstock. Ein anderer zeigt, wie die Isartalbahn und die Bergwald-Idylle Wolfratshausen zu einem beliebten Sommerdomizil machten – zum Beispiel für den deutschen Literaten Rainer Maria Rilke, aus dessen Werken über Ohrmuscheln vorgelesen wird.

Mit Hubert und Staller, Edmund Stoiber und Angela Merkel: Museum Wolfratshausen spannt weiten Bogen

Wie weit die Historie der Stadt reicht, ist in einem anderen Gebäudeflügel zu sehen: An der Wand zieht sich ein langer Zeitstrahl. Er beginnt im Jahr 1003 mit der ersten urkundlichen Erwähnung von „Wolueradeshusun“. Kleine Kärtchen mit Jahreszahlen zeigen die Entwicklung in der über 1000-jährigen Geschichte. Neben den nackten Informationen gibt es zu einigen Jahreszahlen Ausstellungsstücke, die die Schlaglichter der Geschichte illustrieren – der Wolfratshauser Krautlöffel, den die Tölzer der Stadt aus Spott schenkten, eine Polizei-Jacke aus der ARD-Serie „Hubert und Staller“ oder ein gekochtes Ei, das das „Wolfratshauser Frühstück“ von Edmund Stoiber und Angela Merkel symbolisieren soll.

Modernes Museum: Persönlichkeiten aus der Historie erzählen ihre Lebensgeschichte

Auf halbem Weg stellen sich an einer Medienstation bedeutende Persönlichkeiten der Stadtgeschichte vor. Hans Urmiller (1529 - 1572) spricht beispielsweise zu den Gästen aus einem aufwändig animierten Gemälde. Besucher jenseits der 30 erkennen das Bild sofort: Das Porträt des einstigen Richters am Pfleggericht zierte einst den 50-Mark-Schein. Auch Menschen, die nicht sofort jeder Besucher erkennt, teilen ihre Lebensgeschichte – wie die 1922 geborene Hertha Spatz, eine Jüdin, die in einem Konzentrationslager ermordet wurde.

Wer bis ans Ende des Zeitstrahls wandert, sieht zwei Dinge: Zum einen ist noch Platz für die Zukunft. Zum anderen gibt es sehr persönliche Einblicke in das Heute: Auf einem großen Bildschirm kann man sich Videos von Wolfratshausern ansehen, die erklären, was die Stadt für sie so besonders macht. Es ist ein roter Faden, dass der Blick in die Historie den Besucher immer wieder ins Hier und Jetzt führt – auf moderne Art, für alle Sinne.

