Bei XXXLutz: Möbellaster gerät in Schieflage

Nichts ging mehr: In der Unterführung bei XXXLutz ist am Dienstagnachmittag ein Lkw umgekippt.

Am Dienstagnachmittag in Wolfratshausen

von Sabine Schörner

In der Unterführung des Möbelhauses XXXLutz in Wolfratshausen ist am Dienstagvormittag ein Lkw umgekippt. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich schwierig.

Wolfratshausen - In Schieflage geriet ein Möbellaster am Dienstagnachmittag bei XXXLutz in Wolfratshausen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-jähriger Mann aus Oettingen um kurz vor 11 Uhr mit einem Lkw-Anhänger vom Hans-Urmiller-Ring (Kreisverkehr) kommend in Richtung Möbelhaus gefahren und dann nach rechts zur Unterführung abgebogen. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Anhänger des Lastwagens, der mit Möbeln bestückt war, dort nach links um.

Die Bergung des Lkw war aufwendig und zog sich über rund zweieinhalb Stunden hin. Die Unterführung war in dieser Zeit komplett gesperrt. „Glücklicherweise kam niemand zu Schaden“, berichtet die Polizei weiter. Der entstandene Sachschaden könne momentan noch nicht beziffert werden.

