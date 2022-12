Moin, moin: Marinesoldaten besuchen Patenstadt Wolfratshausen - und zeigen sich sportlich

Von: Carl-Christian Eick

Ein Knotenbrett überreichte die Besatzung von Wolfratshausens Patenboot „Oste“ mit Kapitänleutnant Karsten Bammann (7. v. li.) an der Spitze an Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner. © Stadt Wolfratshausen

Ein Teil der Besatzung des Patenboots „Oste“ war zu Gast in Wolfratshausen. Auf dem Programm stand auch ein Basketballmatch mit den Inselhaus-Kindern.

Wolfratshausen/Eckernförde – Besuch aus dem hohen Norden begrüßte Bürgermeister Klaus Heilinglechner beim Christkindlmarkt in der Flößerstadt: Ein Teil der Besatzung der „Oste“, ein Flottendienstboot der Deutschen Marine, hatte sich per Bus auf die weite Reise von Eckernförde in den Süden der Republik gemacht. Die „Oste“ ist seit vielen Jahren das Patenboot der Loisachstadt.

Für die elf Besatzungsmitglieder – 36 sind’s insgesamt – war der Ausflug ins Oberland natürlich in erster Linie ein Vergnügen, doch die Marinesoldaten scheuten auch die Arbeit nicht: Am Stand der Gebirgsschützenkompanie (GSK) Wolfratshausen verkauften sie beim Christkindlmarkt gemeinsam mit der GSK Hochprozentiges. Zuvor hatte Bürgermeister Heilinglechner die Crew im Rathaus offiziell willkommen geheißen. Kapitänleutnant Karsten Bammann bedankte sich im Namen seiner Mannschaft für die Einladung – er überreichte dem Rathauschef ein Knotenbrett.

Für das Gros der Marinesoldaten war es der erste Besuch in Wolfratshausen. Untergebracht waren sie bei Gastfamilien, in erster Linie aus den Reihen der GSK.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach der langen Corona-Zwangspause wieder Mannschaftsmitglieder unseres Patenboots begrüßen dürfen“, so Heilinglechner. Er würdigte das soziale Engagement der „Oste“-Besatzung, die seit Jahren eine Verbindung zur Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Inselhaus pflegt. Erst kürzlich hatte die Besatzung 2300 Euro ans Inselhaus gespendet (wir berichteten). Die Matrosen hatten für den guten Zweck selbst genähte Seesäcke versteigert. „Sie zeigen damit, dass sie ein großes Herz für die Schwächsten in der Gesellschaft haben“, stellte der Bürgermeister fest.

Bei ihrem jüngsten Besuch nutzten die Marinesoldaten die Gelegenheit, um mit den Kindern und Jugendlichen, die im Inselhaus betreut werden, Basketball zu spielen. Und die Experten beantworteten alle Fragen rund ums Thema Seefahrt. (cce)

