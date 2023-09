Personalnot führt zu diesem Schritt: Traditionswirtshaus macht über einen Monat dicht

Von: Dominik Stallein

In den Sommerferien ist die Personaldecke noch dünner: Ein 400 Jahre altes Gasthaus zieht jetzt Konsequenzen und macht wochenlang Zwangsurlaub.

Wolfratshausen – Dass die Gastronomie dringend nach qualifizierten Mitarbeitern sucht, ist ein bekanntes Problem. Dass Traditionsbetriebe über einen Monat lang schließen, weil sie personell nicht durch den Sommer kommen, ist hingegen eine neue Entwicklung. Zu genau diesem Schritt sieht sich der Humplbräu in Wolfratshausen gezwungen. Im traditionsreichsten Gasthof der Loisachstadt – seit 400 Jahren gibt es das Wirtshaus im Herzen der Altstadt – bleibt die Küche vorerst kalt, wie das Unternehmen auf seiner Instagram-Seite ankündigt.

Personalnot immer dramatischer: Traditionswirtshaus macht über einen Monat dicht

„Wegen anhaltender Personalnot und Krankenstand“ habe man sich dazu entschieden, den Gasthof bis zum 6. Oktober zu schließen, ist einem Post auf der Internetplattform zu entnehmen. Es sei aufgrund der aktuellen Personalsituation schlicht nicht möglich, „das Gasthaus mit dem hohen Standard zu betreiben, wie wir es gewohnt sind und wie wir es uns vorstellen“, sagt Junior-Chef Benedikt Fagner auf Nachfrage unserer Zeitung. Einige Kollegen seien derzeit im Urlaub, „und das volle Programm können wir so nicht durchziehen“. Warum er für die Sommermonate keinen Ersatz organisiert hat? „So kurzfristig Aushilfen zu finden, die verlässlich sind – das ist völlig utopisch.“ Er legt Wert auf die Feststellung: „Es ist kein Abgesang, und wir machen nicht dauerhaft zu.“ Aktuell sei eine ausgedehnte Zwangs-Sommerpause aber die einzige Möglichkeit.

In der Küche des Humplbräuhaben Otmar (58) und Benedikt Fagner (30) das Sagen. Das Vater-Sohn-Duo bestimmt den Speisenplan für die Suppenküche im Gasthaus Humplbräu. © Hans Lippert

„Es ist kein Abgesang“: Humplbräu in Wolfratshausen macht Zwangsurlaub

Bestehen bleiben in den kommenden Wochen zwei Angebote, die das Wirtshaus in den vergangenen Jahren neu geschaffen hat: zum einen die Suppenküche immer donnerstags und freitags. Bei diesem karitativen Projekt können Besucher für zwei Euro ein Mittagessen kaufen – wer möchte, bezahlt mehr. Den Rest bezahlt die Wolfratshauser Initiative „Von Mensch zu Mensch“. Außerdem gibt’s an zwei Tagen in der Woche Burger, Wraps und frisch Gegrilltes aus dem Foodtruck des Humplbräu, den Benedikt Fagner betreibt.

Gastronomie plagt viele Probleme: Personalnot, Inflation und Mehrwertsteuer-Sorgen

„Wir haben uns bewusst so breit aufgestellt“, sagt der Junior-Chef. Schließlich habe sich für die Gastronomie in den vergangenen Jahren Vieles verändert. Zum einen sei da die dauernde Suche nach Personal. „Die Gastronomie ist in einigen Punkten nicht so attraktiv wie andere Arbeitgeber“, weiß der Wolfratshauser. „In anderen Branchen ist das Grundgehalt besser“, zum Beispiel. Außerdem seien da die Arbeitszeiten, die manche abschrecken würden: Am Wochenende oder bis in den späten Abend hinein zu arbeiten, schrecke manche ab. Viele Mitarbeiter, die die Branche in den vergangenen Jahren – etwa während der Lockdowns – verlassen haben und in anderen Bereichen Arbeit gefunden haben, würden nicht zurückwollen.

Seit 400 Jahren gibt‘s das Gasthaus: Jetzt macht der Humplbräu einen Monat lang Zwangsurlaub

Dazu kommen Inflation und Energiekrise: Die Preise in den Wirtshäusern wurden erhöht. „Die Toleranz dafür ist begrenzt“, drückt es Fagner diplomatisch aus. Und das, obwohl die derzeit auf sieben Prozent gesenkte Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe noch dafür sorge, dass die Gastwirte die erhöhten Betriebskosten nicht eins zu eins auf den Kunden umlegen müssen. „Die Leute können ja jetzt schon nicht mehr so regelmäßig ins Wirtshaus gehen, wie sie es früher mal gemacht haben.“

Das Gasthaus Humplbräu liegt zentral in der Wolfratshauser Altstadt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Folgen kann Fagner vor dem Eingang zum Humplbräu sehen. In der Marktstraße habe es einst zehn Restaurants gegeben – „und alle waren mittags voll, das ist heute fast unvorstellbar“. Auch für die Gastronomen übrigens. „Dass eine Wirtschaft wirklich durchgehend geöffnet hat, sieht man fast gar nicht mehr“, stellt Fagner fest. „Es muss sich ja auch irgendwie wirtschaftlich tragen, und man braucht das Personal.“

Foodtruck hat weiterhin offen - und auch die Suppenküche läuft weiter

Fagner möchte nicht jammern, aber er sieht eine Gefahr für die Gastronomie. „Wir steuern auf Schweizer Niveau zu“, sagt er über die Preisentwicklung. Würden die Energiekosten nicht sinken und wird tatsächlich die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent erhöht, „dann werden das die Kunden überall merken – und ich weiß nicht, wie viel die Leute wirklich übrig haben, um noch ins Wirtshaus zu gehen“.

Fürs Erste setzt Fagner aufs Mitnahmegeschäft am Foodtruck und auf die treuen Suppenküchen-Gäste. Erst im Oktober macht das Gasthaus wieder regulär auf. Vermutlich macht der Wolfratshauser in der Zwischenzeit auch selbst einmal Urlaub. In dieser Zeit bleibe der Truck dann zu. Personal, um Fagner am fahrenden Grill zu vertreten, sei schwer zu finden.