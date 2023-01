Die Schöne und ihr Biest: Oberbayerisches Model zeigt offen Folgen ihrer unheilbaren Krankheit

Von: Dominik Stallein

Regina Huber leidet unter Morbus Crohn. Auf Instagram zeigt das Model aus dem oberbayerischen Wolfratshausen ihre Narben. Das war nicht immer so.

Wolfratshausen – Wenn Regina Huber gefragt wird, wie es ihr geht, antwortet sie selten ehrlich. „Die Wahrheit will keiner hören“, sagt sie. „Passt schon“ oder „alles gut“, das kriegen die Menschen zur Antwort. Wie es ihr oftmals wirklich geht, trägt sie auf einer dezenten Goldkette um ihren Hals. Darauf steht das Wort „Daschissn“. Sie hat das Schmuckstück selbst gestaltet. Zum einen, weil sie es lustig findet, und weil es zu ihrem Naturell als „boarische Grantlhuaberin“ passt. Und ein bisschen, weil es oft die ehrliche Antwort auf die Frage nach ihrem Befinden wäre.

Regina Huber leidet unter der unheilbaren Krankheit Morbus Crohn. Auf Instagram geht das Model aus dem oberbayerischen Wolfratshausen offen mit ihrer Krankheit um. Das war nicht immer so. © Hiss/Instagram

Regina Huber ist 31, stolze Bayerin, Model – und unheilbar krank. Erfahren hat sie das vor zehn Jahren. Seither wurde sie sechs Mal operiert, zwei Mal rettete ihr die Behandlung das Leben. Sie hat ihre Krankheit Nelson getauft. Das klinge besser und es gehe leichter von den Lippen als Morbus Crohn (siehe Kasten). Nelson ist ziemlich lästig, darüber könnte der Kosename fast hinwegtäuschen.

Wolfratshausen: Model Regina Huber leidet an Darmerkrankung Morbus Crohn

Regina Huber zeigt ihre Narben offen auf ihrem Instagram-Profil. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit 16 Jahren merkte die Wolfratshauserin, dass etwas nicht stimmt. Bauchschmerzen plagten sie – länger und intensiver, als sie es je zuvor erlebt hatte. Fünf Jahre lang litt sie unter einer Krankheit, die keiner erkannte. Bis die Schmerzen so schlimm wurden, dass sie zwei Wochen lang im Krankenhaus lag. Die erste Diagnose: Norovirus. Damit lagen die Ärzte daneben. Weil sich ihre Situation einfach nicht bessern wollte, wurde sie nochmals untersucht. Ein CT zeigte erstmals, woran das junge Mädchen litt. Ihr Blinddarm war geplatzt, ihr Dünndarm schwer entzündet, Stuhl schwamm frei im Bauch. Die Diagnose Morbus Crohn kam fast zu spät, eine Not-Operation rettete der Wolfratshauserin das Leben.

Die chronische Krankheit Morbus Crohn Morbus Crohn ist eine chronische Darmentzündung. Die Krankheit verläuft in Schüben und ist bisher nicht heilbar. Zu den häufigsten Symptomen zählen heftige Bauchkrämpfe, Durchfall und Erbrechen – und das wochenlang. Die meisten Patienten erkranken zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr an Morbus Crohn. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa zwei von 1000 Deutschen an der Krankheit leiden.

Die Erkrankung kann den gesamten Verdauungstrakt vom Mund bis zum After betreffen. Sie kann Geschwüre und Darmverengungen auslösen und andere Organe – vor allem Leber oder Galle – schwächen. Man geht davon aus, dass es sich bei Morbus Crohn um eine Autoimmunerkrankung handelt – sprich: Der Körper arbeitet gegen sein eigenes Immunsystem. Morbus Crohn zählt zu den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, kurz: CED. Benannt ist die Krankheit nach dem amerikanischen Mediziner Burrill Bernard Crohn, der sie im Jahr 1932 beschrieben hatte.

Seit diesem Tag vor mehr als zehn Jahren wurde Huber noch fünfmal operiert. Momentan geht es ihr ganz gut, Nelson ist ruhig. „Ich genieße diese Phasen, weil ich weiß, dass wieder Zeiten kommen, in denen ich wochenlang ausgezutzelt bin wia a Weißwurst.“ So offen wie heute war sie nicht immer. „Es hat gedauert, bis ich wirklich darüber reden konnte.“ Inzwischen macht Huber das – und zwar in einfachen, am liebsten bayerischen Bildern. Sie will, dass man sie versteht. Sie spricht nicht von regelmäßiger Diarrhoe, sondern von „dauerndem Dünnschiss“. Vielleicht nehmen manche daran Anstoß. „Aber des is mia wurscht.“

Model aus Wolfratshausen macht Erkrankten auf Instagram Mut

Allgemein ist der 31-Jährigen vieles wurscht. Auf der Online-Plattform Instagram postet sie freizügige Model-Fotos neben beklemmenden Klinik-Aufnahmen. Auf ihren linken Oberschenkel hat sie den Schmied von Kochel, auf den rechten den Räuber Kneißl tätowieren lassen – höchst umstrittene Gestalten. Demnächst will sie einen Wolpertinger auf ihrem Oberarm verewigen. Anfragen von Fotografen, die ihre Narben retuschieren möchten, lehnt das Teilzeit-Model konsequent ab. Und wenn sie so vom Modeln, ihren Tattoos und witzigen Videos auf Instagram erzählt, klingt es, als wäre ihr Morbus Crohn im Alltag auch ziemlich wurscht. Wahr ist das nicht.

Drei Mal in der Woche besucht sie Ärzte, ein Mal einen Psychologen und sammelt unterwegs ärztliche Befunde wie Fußballfans Panini-Sticker. 15 Stunden in der Woche arbeitet sie als Buchhalterin. Mehr geht nicht. „Ich bin nicht belastbar“, sagt sie. Und eigentlich hat sie mit ihren Arztfahrten ohnehin schon einen Vollzeitjob. Es ist der einzige, den sie in ihrem Leben noch machen wird. „Ich weiß, dass ich nie in Vollzeit arbeiten kann“, sagt die 31-Jährige. Schon nach wenigen Stunden im Büro merkt sie das. „Es fühlt sich an wie drei Tage auf der Baustelle.“

Regina Huber modelt leidenschaftlich, zum Beispiel wie hier an der Loisach in Wofratshausen. Mit ihren Operationsnarben geht sie selbstbewusst um. Die 31-Jährige leidet an Morbus Crohn. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Neben ihrem Beruf und ihrer Model-Passion engagiert sich Huber für andere Kranke. Die Wolfratshauserin ist Botschafterin der Lila Hoffnung, einer Initiative, die über Darmkrebs und chronische Darmerkrankungen aufklärt und Kranke unterstützt. Hoffnung hätte sich Huber vor einigen Jahren auch gewünscht, als sie in der Klinik lag und nicht wusste, wie es weitergeht. Und jemanden, der sich nicht hinter Diagnosen versteckt, sondern sagt, wie’s ist.

