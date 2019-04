Die Müllhalde zwischen Wolfratshausen und Geretsried

Ist es Gedankenlosigkeit? Ist es Faulheit? An der B11 zwischen Wolfratshausen und Geretsried liegt jede Menge Abfall.

Wolfratshausen/Geretsried – Der schmelzende Schnee deckte die Sauerei zwischen Wolfratshausen und Geretsried schonungslos auf: Plastiktüten und flaschen, Papierfetzen, Einwegbecher, Dosen, Tüten und Styroporschachten. Was aktuell zu beiden Seiten der Bundesstraße 11 herumliegt, gereicht einer Müllkippe zur Ehre.

Walter Lehner kennt diese Problematik, auch wenn sich „ein Trend zu mehr oder weniger Müll meines Erachtens derzeit nicht erkennen lässt“. Schwerpunkte der Vermüllung seien oft Streckenabschnitte in der Nähe von Schnellrestaurants und entlang von Straßenabschnitten mit einem hohen Anteil an Urlaubsverkehr“, sagt der Sachgebietsleiter Betriebsdienst im Staatlichen Bauamt in Weilheim. Und noch schlimmer: „Vielfach wird auch wild Hausmüll entsorgt.“ Aus diesem Grund habe man die meisten Abfallbehälter an den Parkplätzen bereits vor über zehn Jahren abgebaut „und damit die entsorgten Müllmengen deutlich reduziert“. Wegräumen müssen den Abfall im genannten Bereich der B11 die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Wolfratshausen. Das ist jedoch nicht deren Kernaufgabe. „Schwerpunkt der Arbeit der Straßenmeistereien ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit – also Winterdienst, Grünpflege, Unterhalt und Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahnen, Entwässerungseinrichtungen und Straßenausstattung sowie die Unfallbearbeitung“, sagt Lehner. Darauf sei die Ausstattung mit Fahrzeugen, Gerät und Personal ausgelegt.

Das Aufsammeln von Müll müssen die Straßenmeistereien oft wegen dringenderer Aufgaben zurückstellen. Nur wenn Zeit bleibt, übernehmen die Mitarbeiter auch diesen Job. „Feste Zeitpläne gibt es dafür nicht“, sagt Lehner. In der Regel fänden im Frühjahr aber Sammelaktionen statt.

Womöglich dürfte sich das Bild an der B11 bereits an diesem Wochenende bessern. Bei zahlreichen Ramadama-Aktionen in der Region säubern Organisationen, Vereine und Freiwillige die Natur auf – und entlasten somit auch die Mitarbeiter der Straßenmeistereien.

peb

