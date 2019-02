Tatort S7: Widerliche Szenen in S-Bahn-Abteil

Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise: Gefahndet wird nach einem 35 bis 45 Jahre alten Mann, der in der S7 sein Unwesen trieb.

München/Wolfratshausen - Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend in einer S-Bahn auf dem Weg nach Wolfratshausen seinen Penis aus der Hose genommen und daran „manipuliert“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Zuvor hatte der Täter eine junge Frau aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gezielt angestarrt.

Der Notruf erreichte die Wolfratshauser Polizei am Donnerstag gegen 22.45 Uhr. Zuvor hatte der Mann im hintersten Wagen der S7 - zwischen Karlstor (Stachus) und Harras - mehrfach Blickkontakt zu mindestens drei weiblichen Reisenden gesucht. Der Mann stand im Türbereich, die Frauen saßen jeweils in einer Vierergruppe. Um genau 22.12 Uhr begann der Täter, an seinem entblößten Geschlechtsteil zu manipulieren - unter ständigem Blickkontakt zu den Frauen.

Unbekannter sucht Blickkontakt zu neu eingestiegener Passagierin

Zwei bis dato unbekannte, zirka 25 bis 30 Jahre alte blonde Frauen, die mutmaßlich zusammen unterwegs waren, stiegen am Hauptbahnhof aus der S7 aus - die 25-Jährige aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein. Der Unbekannte setzte sein Treiben fort, nun suchte er Blickkontakt zu der 25-Jährigen. Die wechselte schließlich in einen anderen Wagen und rief per Handy die Wolfratshauser Polizei an.

Bei der Auswertung der Videoaufnahmen stellte die Bundespolizei fest, dass der Gesuchte die S7 um 22.23 am Harras verließ. Es handelt sich um einen 35 bis 45 Jahre alten, zirka 1,70 Meter großen Mann mit asiatischem Aussehen. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem weinrotem Kapuzenpulli, einer grauen Jeansjacke mit Kapuze, einer weinroten Mütze und schwarzen Schuhen. Er hatte laut Bundespolizei einen schwarzen Koffer dabei, auf dessen Handauszug eine kleine Reisetasche aufgesetzt war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/5 15 55 01 11 zu melden.

cce