Nachruf auf Josef Fiechtner

Der Münsinger Josef Fiechtner, ehemaliges Vorstandsmitglied der Sparkasse, ist mit 64 Jahren plötzlich verstorben.

Münsing/Wolfratshausen – Wenn sich Bekannte an Josef Fiechtner erinnern, dann vor allem an sein herzliches, ansteckendes Lachen. Vor wenigen Tagen ist der Münsinger im Alter von 64 Jahren verstorben. Sein plötzlicher Tod ist ein Schock für seine Frau Lisa Fiechtner, die Familie und für seinen Arbeitgeber, die Sparkasse.

Durch seine Arbeit als Leiter des Firmenkunden-Centers in der Loisachstadt und als stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse kannten viele Wolfratshauser den Vater einer erwachsenen Tochter. Auch als Mitglied des dreiköpfigen Vorstandes der Baugenossenschaft Wolfratshausen war der Münsinger vielen ein Begriff.

Fiechtner waren vielen Kunden mehr als ein Bankberater

Dabei war Fiechtner für seine Kunden in der Kreditabteilung viel mehr als ein Bankberater. „Ich war beeindruckt von ihm“, sagt Christian Spindler. Das heutige Vorstandsmitglied der Bank lernte einige Jahre unter dem Münsinger – „und ich habe es in jedem Gespräch gespürt, dass Josef Fiechtner eine ganz besondere, ganz persönliche Beziehung zu jedem Kunden aufgebaut hat“. Sie schätzten seine Hingabe und seinen Einsatz für jeden, „ganz gleich ob es ein großer Firmenkunde oder ein normaler Bankkunde war“, und vor allem seinen Humor, mit dem er jedem Menschen begegnete.

Dass Fiechtner Abteilungsleiter und damit der Chef einiger Angestellter war, ließ er nicht durchblicken. Er begegnete jedem auf Augenhöhe. „Seine Bescheidenheit hat ihn ausgezeichnet“, sagt seine Frau. Freunde schätzten seine Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit.

„Seine Bescheidenheit hat ihn ausgezeichnet“

Am wohlsten hat er sich unter Menschen gefühlt, „da war er in seinem Element“, erinnert sich Lisa Fiechtner. Der Münsinger war glücklich, wenn er sich mit Freunden traf oder Zeit mit seiner Familie genießen konnte, mit seiner Tochter und den beiden jungen Enkeln, „mit denen er noch so viel vorhatte“.

In den letzten Wochen seines Lebens konnte Fiechtner die Buben wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen. „Das hat ihm wahnsinnig wehgetan“, bedauert seine Witwe. Wenn er die Zeit nicht mit der Familie verbrachte, setzte er sich gerne aufs Fahrrad. „Das war seine große Leidenschaft, „daraus hat er Kraft getankt und den nötigen Ausgleich gefunden.“ Am liebsten unternahm er diese Radltouren mit Freunden und Kollegen. Dann genoss er die Gesellschaft und lachte sein ansteckendes Lachen.

dst