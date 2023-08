„Müssen gemeinsam eine Lösung finden“: Parkplatz-Frage in Wolfratshausen nach wie vor ungeklärt

Von: Dominik Stallein

So könnte ein Parkhaus auf dem Hatzplatz aussehen. Die Visualisierung stammt vom Büro „Drees & Sommer“ – ob sie jemals Realität wird, ist höchst fraglich. © Drees & Sommer

Über dem Hatzplatz, unter dem Hatzplatz oder doch ganz woanders? In Wolfratshausen gibts keine Lösung für die Frage nach Parkplätzen. Es kursieren Ideen.

Wolfratshausen – Über dem Hatzplatz, unter dem Hatzplatz oder doch ganz woanders? Wo künftig in der Loisachstadt geparkt werden soll, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Wie berichtet hat sich der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen kürzlich erneut für eine Garage vor den Toren der Altstadt ausgesprochen. 150 Plätze wünscht sich die Vorstandschaft des Vereins in diesem Bau. Bereits vor einigen Monaten hatte die Stadtratsfraktion der Wolfratshauser Liste einen Antrag vorgelegt, nach dem die Stadt die Planung für ein Parkhaus am Hatzplatz aufnehmen soll. Einem ähnlichen CSU-Antrag hatte der Stadtrat bereits vor Jahren zugestimmt.

Günther Eibl, Vize-Bürgermeister © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen stehen Gelder für Parkplatzneubau erst im kommenden Haushalt zur Verfügung

Wie geht’s weiter in der Parkplatzfrage? Bis heute gibt es keine endgültige Antwort auf diese Fragestellung. Wie Vize-Bürgermeister Günther Eibl auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sind für dieses Haushaltsjahr keine Parkplatzneubauten angedacht. Gelder stünden erst im kommenden Haushalt zur Verfügung. Wofür genau – darüber wird der Stadtrat weiter beraten. „Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden“, sagt der Vize-Rathauschef. Dafür seien Gespräche zwischen allen Fraktionen nötig. „Die führen wir auch laufend“, betont Eibl.

Unterirdisches Parkhaus wäre äußerst kostenintensiv

Es würden unterschiedliche Ideen ausgetauscht – allerdings auch Bedenken. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass viele kein großes Parkhaus am Hatzplatz möchten – „das will der Bürger nicht“, sagt Eibl. Eine Garage darunter anzulegen, so gibt er zu bedenken, sei aber äußerst kostenintensiv – und auf die Stadt warten mit der Sanierung der Grund- und Mittelschule große Ausgaben. Von 55 Millionen Euro Gesamtkosten war zuletzt im Stadtrat die Rede.

Womöglich keimt eine andere Idee wieder auf – nämlich neue Stellflächen an einer anderen Stelle. Konkret könnte das Grundstück hinter dem La Vida – dort ist derzeit eine Allwettersportfläche – wieder in den Fokus der Stadt rücken. Etwa in Form einer Garage, durch die das Sportareal weiterhin zur Verfügung stünde.

Stadt steht bei der Parkplatz-Frage unter Zeitdruck

Wie Eibl bestätigt, gibt es inzwischen ein wenig Zeitdruck bei der Entscheidung. Denn die Stadt hat sich selbst auferlegt, erst einen Ersatz für die wegfallenden Parkplätze zu schaffen, bevor die Umgestaltung der Altstadt begonnen wird. „Wir würden gerne mit der Umgestaltung anfangen und müssen das Thema Parkplätze jetzt angehen.“

Kürzlich wurde der Kommune ein Parkraumkonzept der Firma „Drees & Sommer“ vorgelegt. Daraus geht hervor, dass die insgesamt 829 öffentlichen Stellflächen auf 31 Orte in der Altstadt verteilt sind. Auf den vier großen Parkplätzen – etwa die Hälfte aller Innenstadt-Parkplätze befinden sich an diesen Stellen – liegt die Auslastung relativ hoch: Jeweils bei 75 Prozent vor der Loisachhalle (90 Parkplätze), am Hatzplatz (70) sowie dem Bahnhof (142). Im Altstadtbereich und am westlichen Loisachufer sind die 120 Stellflächen zu etwa 65 Prozent ausgelastet.

Speziell die Abstellmöglichkeiten am Hatzplatz sowie vor der Loisachhalle wurden positiv bewertet. Letzterer sei ein „moderner und gut ausgeschilderter Parkraum“ in „zentraler Lage zur Altstadt und Bahnhof“. Der Hatzplatz sei ebenfalls gut ausgeschildert und durch die Nähe zur Altstadt „sehr gut“ gelegen. Lediglich die mangelnde Ladeinfrastruktur für E-Mobile und die fehlende Integration jedweder alternativer Verkehrsmittel wurde kritisiert. Dies könnte in einem neuen Parkhaus an dieser Stelle besser gelöst werden.

Im Zuge der Altstadtsanierung fallen 40 Plätze weg, bei der Umgestaltung des westlichen Loisachufers 80.

