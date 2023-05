„Müssen in die Tiefe gehen“: LAW hält Altstadt-Parkhaus für „nicht stadtverträglich“

Von: Carl-Christian Eick

So könnte ein Parkhaus auf dem Hatzplatz aussehen. Der Vorschlag stammt vom Münchner Büro Drees & Sommer. Der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen hält „ein hohes Parkhaus mit mehreren Ebenen“ aber für „absolut nicht altstadtverträglich“. © Drees&Sommer

Der Verein LAW möchte mehr Parkplätze auf dem Hatzplatz schaffen. Die Ehrenamtlichen wollen aber zwei Geschosse unter der Erde.

Wolfratshausen – Ende April legte das Münchner Büro Drees & Sommer dem Stadtrat wie berichtet das aktualisierte Parkraumkonzept für Wolfratshausen vor. Die zentrale Erkenntnis: Das Projektteam empfiehlt den Bau eines Parkhauses für etwa 120 Pkw auf dem Hatzplatz. Mit dem Vorschlag des Fachbüros, wie der Baukörper aussehen könnte, ist der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) allerdings ganz und gar nicht einverstanden. „Unsere Idee ist eine völlig andere“, so LAW-Vorsitzender Ernst Gröbmair in einem Pressegespräch. Man müsse „in die Tiefe gehen“.

„Müssen in die Tiefe gehen“: LAW hält Parkhaus für „nicht stadtverträglich“ und will Alternative

Bei der Standortfrage stimmen Gröbmair und seine Vorstandskollegin Stefanie Linke mit Drees & Sommer überein: Ein zentrales Parkhaus sollte „so schnell wie möglich“ (Linke) auf dem Hatzplatz stehen. Das reduziere nicht zuletzt den Suchverkehr in der Flößerstadt. Denn bei ihrer Analyse hatte das Münchner Fachbüro festgestellt, dass es in Wolfratshausen einen „Fleckerlteppich“ gebe. Das heißt: Die insgesamt 829 öffentlichen Stellflächen sind auf 31 Parkplätze im Innenstadtbereich verteilt. Vor allem Auswärtige würden das Dickicht kaum durchdringen und häufig mehrere Schleifen drehen, bis sie ihr Fahrzeug abstellen.

Dass es zusätzliche Parkplätze in der Loisachstadt braucht, ist für Gröbmair und Linke keine Frage. Beide verweisen auf die seit 2013 existierenden Pläne für die Neugestaltung des westlichen Loisachufers und die vom Stadtrat beschlossene Aufwertung der Altstadt. Rund 90 Parkplätze würden für diese Maßnahmen geopfert – die an anderer Stelle kompensiert werden müssen. Darauf pochen vor allem zahlreiche Gewerbetreibende.

150 neue Parkplätze in der Altstadt: So viel möchte der Verein LAW

„Wir brauchen 150 Stellplätze auf dem Hatzplatz“, bringt es der LAW-Vorsitzende auf den Punkt. Aber: Ein mehrgeschossiges Gebäude an dieser prominenten Stelle? Gröbmair ist überzeugt, dass sich dagegen sowohl Widerstand im Stadtrat als auch in der Bürgerschaft regen wird. Auch für den Verein Lebendige Altstadt sei „ein hohes Parkhaus mit mehreren Ebenen absolut nicht altstadtverträglich“. Die Alternative aus Sicht des LAW-Vorstandes ist eingeschossiges Gebäude – „weitere Ebenen sind unbedingt als Tiefgarage auszubilden“. Zwei Geschosse sollten unter der Erde verschwinden, so Gröbmair. Er räumt ein, dass ein solches Vorhaben sehr kostspielig wird. Doch das Ergebnis wäre für Wolfratshausen in vielerlei Hinsicht ein Gewinn.

Stichwort Kosten: Der Verein habe im Vorfeld „Erkundigungen eingezogen“, die ergeben hätten, „dass unter bestimmten Umständen Fördergelder beansprucht werden können, wenn Parkraum altstadtverträglich mit Kostenmehraufwand in die Tiefe verlagert werden muss“. Gröbmair und Linke rechnen damit, dass im konkreten Fall Zuschüsse fließen. Wie teuer das Tiefbauprojekt würde? „Das wissen wir nicht, wir sind nicht die Planer, von uns kommt nur die Idee“, antwortet der 57-Jährige.

Ernst Gröbmair und Stefanie Linke stellten die Idee des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen für die Gestaltung eines Parkhauses auf dem Hatzplatz in einem Pressegespräch vor © Sabine Hermsdorf-Hiss

Neues Parkhaus für Wolfratshausen: LAW nennt eine Alternative

Technisch sei der Bau „im Grundwasser“, in unmittelbarer Nähe zur Loisach, kein Problem. Dafür gebe es Beispiele, sagt Gröbmair mit Blick aufs neue Loisachquartier an der Sauerlacher Straße. Wichtig sei, dass der für den Hatzplatz geltende Bebauungsplan „unangetastet bleibt“. Auch Bürgermeister Klaus Heilinglechner hatte bei der Vorstellung des Parkraumkonzepts davor gewarnt, den Bebauungsplan zu ändern: „Da hängt die ganze Marktstraße dran, dann sind wir in fünf Jahren noch nicht weiter.“ Das vom LAW-Vorstand vorgeschlagene eingeschossige Gebäude liege im vorgeschriebenen Baufenster, betont Gröbmair, „und stört keineswegs die Altstadtansicht“. Auch die Tiefgaragenebenen seien „baurechtlich zulässig“.

Es sei an der Zeit, so Gröbmair und Linke, die Endlosdebatte über Parkraum zu beenden. Ihren Vorschlag wollen sie zeitnah Bürgermeister und Stadtrat präsentieren. „Wir drehen uns ja im Kreis“, beklagt die 42-Jährige. Vor der Westufer-Umgestaltung und der Altstadt-Aufwertung müssten neu Parkplätze geschaffen werden. Linke: „Also nehmen wir jetzt mal Geld in die Hand und fangen an.“ Richtig, stimmt der LAW-Vorsitzende ihr zu – und zitiert den neuen Werbespruch der Kommune: „Wolfratshausen ist mächtig im Fluss!“