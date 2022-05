„Müssen uns zusammenraufen“: Nachbarstädte im Norden wollen Bad Tölz Paroli bieten

Von: Carl-Christian Eick

Die Bürgermeister, die Stadträte sowie Mitarbeiter aus den Rathäusern in Wolfratshausen und Geretsried trafen sich am Freitag in der Grund- und Mittelschule im Wolfratshauser Stadtteil Waldram zu einem mehrstündigen Workshop. © Hermsdorf-Hiss

Die Städte Wolfratshausen und Geretsried wollen enger kooperieren. Nicht zuletzt, um der Kreisstadt Bad Tölz Paroli bieten zu können.

Wolfratshausen/Geretsried – Die Nachbarstädte sind nicht immer ein Herz und eine Seele. Doch in einem Punkt sind sich die politischen Entscheidungsträger in Wolfratshausen und Geretsried einig: Aus dem Mittelzentrum, das die zwei Kommunen derzeit darstellen, soll ein Oberzentrum werden. Dass kräftig an einem Strang gezogen wird, belegt ein gemeinsamer Workshop, zu dem sich am Freitag Bürgermeister, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter aus beiden Städten in der Grund- und Mittelschule im Wolfratshauser Ortsteil Waldram getroffen haben. „Wir müssen uns zusammenraufen“, beschwor Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller (CSU) die illustre Runde.

Gut vier Stunden dauerte der Workshop, an dem rund 60 Personen, verteilt über mehrere Arbeitsgruppen, beteiligt waren. „Gemeinsam“: Dieses Adjektiv fiel bei der abschließenden Vorstellung der Ergebnisse in nahezu jedem Satz. Schließlich ist es erklärtes Ziel, die Zusammenarbeit der Kommunen in möglichst vielen Bereichen zu intensivieren beziehungsweise auf den Weg zu bringen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig interkommunale Kooperationen seien, so Geretsrieds Rathauschef Müller und Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) übereinstimmend.

Bei der Bewerbung für Tizio-Ansiedlung nur zweiter Sieger

Die zwei Nachbarstädte müssten auch für mehr Eigengewicht sorgen, um im Wettbewerb mit dem Süden des Landkreises nicht immer nur zweiter Sieger zu sein, erklärte Müller. Er erinnerte daran, dass „man“ die Kreisklinik Wolfratshausen „schließen“ und „profitable“ Bereiche in die private Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz habe überführen wollen.

Auch bei der Ansiedlung des Transfer- und Innovationszentrums im Oberland, kurz Tizio, das in der Kreisstadt entsteht, seien die Bewerber aus dem Norden (Geretsried, Wolfratshausen und Eurasburg) leer ausgegangen. In der Bewerbungsphase habe es geheißen, die Städte und Gemeinden sollten „Bestandsgebäude“ melden, berichtete Müller. Nachdem die drei Kommunen aus dem Nordlandkreis dies getan hätten, habe es geheißen: Bestandsgebäude kommen für das Tizio nicht in Frage, wunderte sich der Geretsrieder Bürgermeister. Zudem habe er erfahren, „dass schon ein halbes Jahr mit Tölz gesprochen worden war“, bevor andere von der Standortsuche für ein Transfer- und Technologiezentrum erfahren hätten. Wenn der Norden verhindern wolle, „dass man weiter über uns hinweggeht“, so Müller, dann müssten sich vor allem die zwei wirtschaftlich starken Städte Geretsried und Wolfratshausen „zusammenraufen“.

Gemeinsam sind wir stark.

Bürgermeister Heilinglechner stieß ins selbe Horn. Das Ziel, ein Oberzentrum Wolfratshausen-Geretsried, „ist ein großes Ziel“, räumte er ein. Doch mit jedem kleinen Schritt komme man dem näher. Heilinglechner gab zu bedenken, dass man auch gegenüber „übergeordneten Behörden“ eine deutlich bessere Verhandlungsposition habe, wenn Wolfratshausen und Geretsried mit einer Stimme sprechen würden. „Gemeinsam sind wir stark“, appellierte der Rathauschef an die Mandatsträger in beiden Städten.

Wie könnten Kooperationen aussehen? Erste Vorschläge gibt’s unter anderem mit Blick auf das Thema Verkehr und Mobilität: Eine bessere Anknüpfung der sogenannten X-Busse an die Stadtbusse, ein gemeinsames Radroutenkonzept und ein interkommunales Car- und E-Bike-Sharing-Projekt. Andiskutiert worden sind am Freitag darüber hinaus ein einheitliches Parkgebührenmodell sowie eine Stellplatzsatzung, die künftig in beiden Städten gelten könnte. Bis zur politischen Sommerpause soll ein noch zu gründender Arbeitskreis Verkehr Konkretes entwickeln.

Sehr konkret sind bereits die Ideen, die sich um den Bereich Gesundheit und Krankenversorgung drehen. Beide Städte wollen kräftig in die Imagepflege der Kreisklinik investieren, kündigte Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) am Freitag an. So wolle man „ein Wir-Gefühl“ nach dem Beispiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München (Losung: „Mia san mia“) schaffen. In den jeweiligen Rathaus-Broschüren soll künftig in jeder Ausgabe über die Kreisklinik berichtet werden – vor allem „das Leistungsportfolio“ der landkreiseigenen Einrichtung am Wolfratshauser Moosbauerweg soll laut Eibl herausgestellt werden. Ihm ist nach eigenen Worten wichtig, dass zeitnah Ergebnisse des Workshops zu sehen sind: „Einfach machen“, sagte der Vize-Bürgermeister.

Künftig eine „interkommunale“ Kulturveranstaltung

Hand in Hand soll künftig mit Blick auf die Oberbegriffe Bildung und Kultur gearbeitet werden. Angedacht ist laut der Geretsrieder Rätin Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) und dem Wolfratshauser Manfred Menke (SPD) „eine Art Zweckverband“, um die Kinderbetreuung „über Stadtgrenzen hinaus“ zu organisieren. Stark machen wolle sich die Politik für eine heilpädagogische Tagesstätte sowie einen sogenannten M2-Zug an einer Mittelschule. Menke schlug vor, Kooperationspartner für eine Meister- beziehungsweise Technikerschule zu suchen.

Eng verzahnt werden sollen die Kulturangebote der beiden Kommunen. Vorstellbar ist ein gemeinsamer Veranstaltungskalender sowie mindestens einmal jährlich eine „interkommunale Veranstaltung“. „Zum Glück“, so Menke „müssen wir ja nicht bei null anfangen.“

„Übergeordnetes“ Gremium soll Empfehlungen für Stadträte erarbeiten

Gemeinsam: Das gelte nicht zuletzt für Einzelhandel und Wirtschaft, betonte der Wolfratshauser Fritz Schnaller (SPD). Es sei an der Zeit, „einen gemeinschaftlichen verkaufsoffenen Sonntag“ auf die Beine zu stellen. Zudem plädierte Schnaller dafür, „die interkommunale Zusammenarbeit der Stadtwerke“ auszubauen. Mittel- und langfristig müsse ein „gemeinsames Energiegewinnungskonzept“ auf der Tagesordnung stehen – sowie „ein gemeinsames Fernwärmenetz“.

„Schnelle Prozesse“ seien vonnöten, um Konzepte konkret umzusetzen, so die Wolfratshauser Stadträtin Dr. Ulrike Krischke (BVW). Die Workshop-Ergebnisse dürften keine „Lippenbekenntnisse“ sein, sondern müssten in „rechtsverbindliche“ Formen gegossen werden. Zeitnah, das berichtete Krischke, werde sich ein vierköpfiges Gremium konstituieren („ohne Parteienproporz“), das für die zwei Stadträte hinsichtlich der interkommunale Zusammenarbeit „Empfehlungen“ erarbeite. „Die Kompetenzen bleiben natürlich im Stadtrat“, betonte Krischke. Schon im September soll nach ihren Worten das Konzept für ein „übergeordnetes Gremium“ stehen, über das dann die Stadträte formal befinden. Stimmen die Bürgervertreter dem Vorhaben zu, könnte das Quartett im Frühjahr kommenden Jahres das erste Mal tagen. Schlusswort der Rathauschefs Müller und Heilinglechner: „Wir wollen gemeinsam etwas auf den Weg bringen.“ (cce)

