„Echter Gewinn für die Stadt“: Museum Wolfratshausen kommt gut an

Von: Dominik Stallein

Historische Schätze entdeckt diese Familie im ehemaligen Geiger-Laden im Museum Wolfratshausen. Seit einem Monat ist es geöffnet. Ein Museum von Menschen für Menschen © SH/Archiv

Seit über einem Monat lockt das runderneuerte Museum Wolfratshausen Geschichtsinteressierte. Die Stadt ist zufrieden mit dem Start - die Besucher begeistert.

Wolfratshausen – Die 1000-jährige Historie erstrahlt seit einigen Wochen in neuem Glanz: Seit Anfang Februar ist das Museum Wolfratshausen mit einem runderneuerten Konzept wieder offen. Schon am ersten Wochenende drängten sich Hunderte Besucher vor historischen Exponaten und modernen Multimedia-Stationen.

Museum Wolfratshausen neu eröffnet: Multimedia-Konzept kommt an

Ganz so groß war der Andrang in den vergangenen Wochen nicht mehr – und trotzdem zufriedenstellend, wie Stadtmanager Dr. Stefan Werner auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt. „Es kommen wirklich viele Leute ins Museum.“ Alleine am Eröffnungswochenende, für das sich die Stadt mehrere Aktionen hatte einfallen lassen, waren es laut Werner insgesamt rund 2000. Ein „Riesenerfolg“ – und ein großer Schritt zum Ziel, das Werner und seine Kollegen sich intern gesetzt haben: 4000 Besucher möchte das Museum in seinem ersten Betriebsjahr willkommen heißen.

„Das Konzept geht auf – es ist ein Museum von den Menschen für die Menschen“, sagt Werner. So seien viele Wolfratshauser nach ihrem Besuch voll des Lobes über die Ausstellung gewesen. Das zeigt ein Blick ins Gästebuch der Einrichtung, „Ich bin restlos begeistert vom Museum“, schreibt eine Frau, die nach eigenen Worten seit über 50 Jahren in der Loisachstadt arbeitet.

„Ein echter Gewinn für die Stadt“: Museum Wolfratshausen beliebt bei den Besuchern

Für einen „echten Gewinn für die Stadt“ hält ein anderer Besucher das neue Haus mit seinem „kreativen didaktischen Konzept“. Wie berichtet wurde die Präsentation im Gebäude am Untermarkt 10 komplett auf links gedreht. Die Auswahl an Exponaten ist knapper, das Museum lässt viele Freiräume – und fängt das mit lebendigeren Präsentationsformen auf. Videostationen, Audio-Elemente und Animationen gehören zur Ausstellung. Die Idee kommt bei den meisten gut an – zumindest bei denen, die sich im Gästebuch verewigt haben. „Verständlich und kurzweilig“ finden zwei Frauen die Dauerausstellung. „Die Akustikelemente sind sehr bereichernd.“ Stadtmanager Werner empfindet diese Rückmeldungen als Bestätigung. „Wir haben uns gewünscht, dass das Museum ein lebendiger Begegnungsort wird. Ich denke, das haben wir bislang geschafft.“

Stadt plant Ausstellungen im Museum - es gibt schon einige Ideen

Um das Interesse an der sanierten Einrichtung aufrecht zu halten, plant die Stadt wechselnde Ausstellungen im eigens dafür geschaffenen Wallner-Bockhorni-Kabinett. „Es gibt für das laufende Jahr schon einige Ideen“, deutet Werner an. Ins Detail gehen möchte der Stadtmanager nicht. Mit den Ausstellungsplänen sei die Stadt jedoch nicht alleine: „Einige Vereine haben bereits angefragt und Ideen geäußert, welche Veranstaltungen und Ausstellungen sie gerne ausrichten würden.“

