Musical trifft Zirkus: Bühne frei für Lokalmatador Dominik Halamek

Von: Andrea Weber

Begeisterte Gäste feierten beim Flussfestival die „Summer Nights II“ von und mit Dominik Halamek. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gelungenes Heimspiel: Der Waldramer Choreograf und Akrobat Dominik Halamek begeistert mit seinen „Summer Nights II – Musical meets Circus“ das Flussfestival-Publikum.

Wolfratshausen – Man kennt ihn hier und liebt ihn, den Buben aus der Waldramer Nachbarschaft, der inzwischen ein erfolgreicher Entertainer ist. Dominik Halamek hat Musik, Akrobatik und Tanz im Blut und ist ein Garant für beste Unterhaltung, Faszination und Stimmung. Der Lokalmatador nahm sein Publikum am Freitag mit auf eine Reise in die Welt des Varietés. Die „Summer Nights II – Musical meets Circus“, von Halamek arrangiert und choreografiert, war die Fortsetzung seiner schillernden Revue fürs sechste Flussfestival.

Klar war, dass der gebürtige Wolfratshauser und seine Mitstreiter ihr Publikum wie Magneten anziehen würden. Klar war auch, dass kein Sitzplatz frei bleiben würde, die Show war restlos ausverkauft. Es gibt viele Partys, Konzerte und Kabarettveranstaltungen im Sommer rund um die Loisachstadt. Aber das, was Dominik Halamek macht, ist einzigartig. Er bringt die Welt der großen Shows vom Broadway nach Wolfratshausen. Er kombiniert Faszination mit einer energetischen Stimmung und mit dem Charme eines Künstlers, der an der alten Floßlände sein Heimspiel gibt.

Die Musik kennen die meisten gut aus den berühmten Musicals wie „Phantom der Oper“, „König der Löwen“, „Sister Act“ und „Queen“. Halameks Crew aus internationalen Profi-Künstlern begeisterten dazu am Freitagabend mit Tanz und Sologesang. Zwar kam die Musik aus der Box, aber ein großes Orchester hätte bei der aufwendigen Akrobatik-Show mit Lichtspiel und Bühnenqualm keinen Platz mehr gefunden und würde auch den Kostenrahmen sprengen.

Halamek mit Partnerin ließ sich in schwindelerregende Höhe ziehen – Luftakrobatik als Silhouette im Himmel zur blauen Stunde. Unten verbrachten Tänzer und Tänzerinnen in flügelschlagenden Federkleidern das Publikum zum Staunen. Die Vogeltänzer schwebten quasi hinein ins Opera Tent und bereiteten die Zuschauer darauf vor, was noch kommen sollte – nämlich volle Interaktion in den nächsten rund zwei Stunden.

Luftakrobatik zur blauen Stunde. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Ihr seid jetzt mein Chor“, forderte Halamek auf. Der Chor, der entweder „Wim-o-weh, O-wim-o-weh“ singen sollte oder als Strophengruppe „In the Jungle, the mighty Jungle, the Lion sleeps tonight“ aus dem König der Löwen. Die Bühne war rundherum geöffnet, sodass Zuschauer auch vom westlichen Flussufer aus das Spektakel an der alten Floßlände verfolgen und in die kostspielige Welt der Marilyn Monroe eintauchen konnten – „Diamonds are“ bekanntlich „a Girl’s best Friend“. Nach der Pause ging es mit Feuertanz, Rockmusik, dem Nonnen-Chor aus „Sister Act“ und Zirkusfeeling mit Glanz und Glamour weiter.

Halamek freute sich über die gelungene Premiere seiner Musical-Revue Version 2.0. Er und seine Crew bekamen lang anhaltenden Applaus. „Ich habe ,Summer Nights‘ extra fürs Flussfestival kreiert“, sagte er und kündigte eine winterliche Neuauflage als Silvesterparty in der Loisachhalle an.