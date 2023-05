Reihe geplant

Von Dominik Stallein schließen

Wolfratshausens Kulturmanager Andreas Kutter plant eine Veranstaltungsreihe in der Altstadt. Dort können Straßenkünstler auftreten. Start ist im Mai

Wolfratshausen – Erlaubt ist erst einmal alles. Der städtische Kulturmanager Andreas Kutter macht den Musikern, die mitspielen möchten, keine Vorgaben, wenn ab Ende Mai jeden Samstag Straßenmusiker in Wolfratshausen auftreten. Kutter möchte ein regelmäßiges Podium für die Künstler bieten. An drei Stellen in der Stadt können Straßenkünstler auftreten, erfahrene Vollblutmusiker genau wie Neueinsteiger, Jazzpianisten wie E-Gitarren-Rocker.

Musik in der Altstadt: Wolfratshausen bietet jede Woche eine Bühne für die Straßenkunst

Immer samstags möchte Kutter die Wolfratshauser Altstadt zur Freiluftbühne umgestalten. Im Rathausinnenhof, am Schwankl-Eck und am Marienplatz können Künstler – aktuell sind es ausschließlich Musiker – ihre Instrumente auspacken und drauflosspielen. Voraussetzung: Sie haben sich bei Kutter angemeldet. Bei den Vorspielen handelt es sich nicht um klassische Konzerte. Niemand verlangt Eintritt. Stattdessen spenden die Passanten und Zuhörer in einen Hut. Es gelten die Regeln der Straße. Das heißt: Alle 30 Minuten müssen die Musiker entweder eine Pause machen oder den Standort wechseln. „Wie sie das machen, überlasse ich ihnen“, so Organisator Kutter gegenüber unserer Zeitung..

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Kultur in Wolfratshausen: Straßenmusiker treten in Wolfratshausen auf

Er selbst ist großer Fan von Musik und Straßenkunst in all ihrer Vielfalt. Selbst aufgetreten ist er noch nicht. „Es steht auf meiner Liste“, sagt Kutter. Und bald will er mit einem Klavier einen Haken hinter diesen Punkt auf seiner To-do-Liste setzen. Seine ursprüngliche Idee hinter der Straßenkunst-Reihe war eine andere: Er wollte ein Klavier in der Stadt aufstellen – und warten, was passiert. Ob sich zum Beispiel ein Musiker hinsetzt und drauflos spielt. In München gab es ein ähnliches Projekt. Nun entschied sich Kutter aber doch für eine etwas organisiertere Reihe.

Altstadt Wolfratshausen: Jedes Wochenende ist etwas geboten

Nicht nur für die Künstler selbst, die einen festen Platz für ihren Auftritt haben, könnte sich die Idee bezahlt machen. „Wir haben bewusst die Auftritte zwischen 14 und 16 Uhr geplant“, sagt Kutter. „So kommen vor Ladenschluss vielleicht noch ein paar Menschen in die Marktstraße und verweilen ein bisschen.“ Je nachdem, wie viele Passanten passieren und wie groß das Interesse an der regelmäßigen Aktion ist, kann sich Kutter vorstellen, die Idee auszubauen: „Im Moment geht’s um Musik. Aber ich fände es auch cool, wenn Jongleure auftreten oder Tänzer dabei wären.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Bis in den Juli hinein sind Auftritte geplant. „Wir schauen mal, wie lange es Interesse gibt.“ Vielleicht bis zu den Sommerferien, vielleicht länger – einen festen Plan gibt es nicht. Bisher ist die Resonanz sehr positiv. „Viele Künstler haben sich gemeldet und finden die Idee gut“, sagt der Kulturmanager. Der älteste Musiker sei über 60 Jahre alt, einige sind in ihren Zwanzigern. Viele treten alleine auf, es gibt aber auch eine siebenköpfige Kombo, die in der Loisachstadt singen möchte. Die meisten Interessenten sind laut Kutter aus Wolfratshausen und der direkten Umgebung – manche kommen aus der Richtung München.

Interessierte Künstler, die in Wolfratshausen auftreten möchten, melden sich per E-Mail an kultur@wolfratshausen.de