Musik in der Altstadt: Wolfratshauser Straßenkunst-Reihe geht am Samstag los

Von: Dominik Stallein

Auch dabei: Claudia Sommer singt bei der Wolfratshauser Straßenmusik. Dann aber unplugged. © red

Fünf Künstler machen den Auftakt: Am Samstag spielen unter anderem Claudia Sommer, Jan Wannemacher und die Stadtkapelle in der Altstadt Straßenmusik.

Wolfratshausen – Ein besonderes Flair soll sich an diesem Samstag, 27. Mai, in der Altstadt entfalten: An verschiedenen Orten spielen Straßenmusiker. Dieser Termin ist der Auftakt. Künftig sollen jedes Wochenende drei Musiker die Marktstraße zu einer Freiluft-Bühne machen.

Wie berichtet hat der städtische Kulturmanager Andreas Kutter die Konzertreihe initiiert. „Locker leicht soll die Stadt beschwingt werden“, so sein Ziel. Von 13 bis 15 Uhr spielen Musiker am Marienplatz, im Rathaus-Innenhof sowie am Schwankleck. „In guter Manier der Straßenmusik steht ein Hut für Spenden bereit“, kündigt Kutter an. Eine feste Gage gibt es für die Künstler nicht – sollten die Besucherströme ausbleiben, beteiligt sich das Referat Stadtmarketing allerdings an den Fahrtkosten der Musiker.

Für den Auftakt haben sich einige bekannte Lokalmatadore angekündigt: Die Ickingerin Claudia Sommer singt in der Stadt. Für treibende Melodien sorgt Fabio Faganello aus Wolfratshausen an seiner E-Gitarre. Nachdenklicher sind die Songs von Liedermacher Jan Wannemacher aus Münsing. Die Stadtkapelle beteiligt sich ebenfalls. Und Kulturmanager Andreas Kutter tritt selbst auch auf – was genau er vorhat, verrät er aber im Vorfeld noch nicht.

Straßenkunst in Wolfratshausen - neue Reihe startet am Samstag

Bislang haben sich vor allem Musiker für die kommenden Wochenenden angemeldet. Wie der städtische Kulturmanager im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigte, sind auch andere Formen der Straßenkunst möglich, zum Beispiel Tanz oder Jonglage. Alle 30 Minuten – so schreibt es das Ordnungsamt vor – müssen die Musiker entweder eine Pause machen oder den Ort wechseln. Bis Ende Juli soll die Reihe mindestens dauern, „das ist aber ausbaufähig“.

Interessierte Künstler, die in Wolfratshausen auftreten möchten, können sich für die Straßenmusik-Reihe anmelden – am besten per E-Mail an kultur@wolfratshausen.de