Musiker der Neuen Philharmonie München begeistern Wolfratshauser

Musik als Bindeglied: Die Neue Philharmonie München, ein multi-nationales Ensemble, gab in der Wolfratshauser Loisachhalle ein umjubeltes Konzert.

Wolfratshausen – 73 Musiker aus über 20 Nationen spielen in der Neuen Philharmonie München. Und obwohl in den Stuhlreihen kaum jemand die Sprache seines Pultnachbars spricht, funktioniert die Verständigung ganz wunderbar: Die gemeinsame Sprache des internationalen Projekt-Orchesters ist die Musik. „Musik verbindet, berührt und bringt Freude“, beschreibt es Franz Deutsch, Gründer der Musikwerkstatt Jugend, im Vorwort des Programmhefts.

Kraftvoll leiteten die Streicher der Neuen Philharmonie München die Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven ein. Selbst diejenigen im Publikum, die nicht mit dem Inhalt des Trauerspiels von Johann Wolfgang von Goethe vertraut waren, bekamen die Dramatik zu spüren. Wie Dr. Gunther Joppig in der Werkeinführung vor dem Konzert schilderte, hatte Beethoven als glühender Verehrer Goethes nicht lange gezögert, den Kompositionsauftrag der Schauspielmusik anzunehmen. Eine Abschrift der Originalpartitur ließ der Komponist als Geschenk an Goethe senden.

Ebenfalls interessant: Wolfratshauser Musikschule inszeniert gewaltiges Klangerlebnis

Als das Hauptthema nach einem langgezogenen Crescendo zum ersten Mal in seiner ganzen Lautstärke erklang, zeigte sich auf so manchem Musikergesicht ein seliges Lächeln. Im Gegensatz dazu standen die lyrischen Motive der Holzbläser, die sich herauskristallisierten und verschwanden. Der zweite Teil der Ouvertüre, abgesetzt durch eine unvermittelte Generalpause, erstrahlte in F-Dur: Eine Erinnerung an die höhere Gerechtigkeit und den Idealismus des freiheitsliebenden Grafen Egmont.

Als zweites Werk stand Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Violinkonzert in D-Dur auf dem Programm. Die russisch-schweizerische Solistin Maria Solozobova bewältigte die technischen Tücken des viel gespielten Violinkonzertes souverän. Immer wieder fand sie zwischen Doppelgriffen, hohen Lagen und rasanten Läufen Zeit, Orchester und Dirigent Fuad Ibrahimov ein Lächeln zuzuwerfen. Bei der Kadenz angekommen, kostete sie jeden Ton aus.

Der nachfolgende Satz bestach mit einem völlig anderen Charakter. Die sehnsuchtsvollen Melodien, typisch für Tschaikowskys schwermütigen Charakter, lagen der Violinistin ganz genauso. Hinweggefegt wurde die Melancholie vom entschlossenen Einstieg des Orchesters in den dritten Satz. Mittendrin bekam die Musik etwas tänzerisches und zeigte einen fast volkstümlichen Charakter. Maria Solozobova gelang es, die emotionale Vielfalt des Werkes herauszuarbeiten.

Nach der Pause gaben die jungen Musiker Tschaikowskys 6. Sinfonie „Pathétique“ zum Besten und bewiesen im ersten Satz große Wandlungsfähigkeit, die auf dem Papier mit neun verschiedenen Satzbezeichnungen beschrieben ist. „In diese Sinfonie habe ich, ohne Übertreibung gesagt, meine ganze Seele gelegt“, sagte Tschaikowsky über seine letzte Sinfonie. Neun Tage nach der Uraufführung verstarb er.

Das anschließende „Allegro con grazia“ machte mit einem anmutigen Thema seinem Namen alle Ehre. Der vorletzte Satz hinterließ den Eindruck eines Finales. Mit viel Witz, großer Lebendigkeit und einem vorwärtsdrängenden Marschrhythmus heizte er die Stimmung auf und schloss mit einem solchen Schwung, dass einige Zuschauer schon die Hände hoben zum Applaus. Aber weit gefehlt, stand doch noch der Abschluss der Sinfonie in h-moll aus. Die tieftraurigen Melodien des vierten Satzes mündeten in einem Seufzer-Motiv der Streicher und hinterließen einen verzweifelten und hoffnungslosen Eindruck. Den langsamen Satz ans Ende einer Sinfonie zu stellen, ist unüblich, aber äußerst wirkungsvoll. Chefdirigent Ibrahimov verharrte mit gehobenen Händen, lange, nachdem die letzten Striche der Kontrabässe verklungen waren. Nach der andächtigen Stille schwoll lauter Applaus an. Die Musiker lagen sich in den Armen.

Leonora Mitreuter

Lesen Sie auch: Tolle Erfolge für die Musikwerkstatt Jugend