Mutter und Sohn suchen dringend ab Januar eine neue Wohnung

Von: Doris Schmid

Unbeschwerte Stunden: Lina (47) und ihr Sohn Anton (13) vor dem Schloss Nymphenburg in München. © privat

Am 24. Februar brach der Krieg in der Ukraine aus. Aus Angst um ihr Leben verließen Tausende Menschen ihr Heimatland. Zuflucht fanden sie auch im Landkreis. Unsere Zeitung bat vier Frauen, ihre Erlebnisse und Erfahrungen aufzuschreiben. Heute: Lina Kramer.

Wolfratshausen - Wir heißen Lina und Anton Kramer und wurden bereits das zweite Mal aus unserer Heimat vertrieben. Als der Krieg am 24. Februar ausbrach, quetschten wir uns in Kiew mit zwei Rucksäcken und einer Flasche Wasser in den Zug. Um uns herum lagen überall Bomben, wir hatten unerträgliche Angst. Wir mussten wieder ein neues Leben beginnen, ohne ein Bett, ohne ein Zuhause, und ohne unser Heimatland.

Ich erinnere mich, wie wir 2014 von Donezk nach Kiew fliehen mussten, weg von der „russischen Welt“, um das Ende dieses Schreckens abzuwarten. Wir träumten damals davon, Ende des Jahres nach Donezk zurückzukehren. Jetzt sind wir sicher in Deutschland. Gute Menschen haben mir geholfen, bei einem Pharmaunternehmen in Gelting Arbeit zu finden. Ich lerne Deutsch und besuche Sprachkurse, mein Sohn besucht die ukrainische Klasse am Gymnasium Geretsried und spielt in der Basketballmannschaft.

Ab 1. Januar werden mein Sohn und ich keine Wohnung mehr haben. Das ist unser größtes Problem. Kann uns jemand helfen?

