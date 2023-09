Mysteriöses blaues Pulver klebt auf Auto: Besitzerin erstattet Anzeige – Landeskriminalamt eingeschaltet

Von: Peter Borchers

Mit blauem Pulver beklebt war das Auto einer Wolfratshauserin. © Carsten Rehder/dpa; Jannis Gogolin (Kollage)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigt das Auto einer Wolfratshauserin. Seltsamer kristalliner Stoff klebte auf der Verkleidung ihres Kfz.

Wolfratshausen – Eine 51-jährige Wolfratshauserin erstattete am Montag bei der Wolfratshauser Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Frau hatte ihren Pkw am Samstag gegen 22 Uhr an der Gartenstraße in Wolfratshausen geparkt.

Als sie am Montag gegen 15.45 Uhr damit fahren wollte, entdeckte sie auf dem Lack einen bläulich schimmernden Belag. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Wagen mit einem klebrigen, kristallinen Stoff bedeckt ist – ähnlich Reif oder Frost auf einem Auto an kalten Tagen.

Eine Überprüfung ergab, dass nur der Wagen der 51-Jährigen betroffen ist. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm eine Probe der Kristalle und schickte sie zur spurentechnischen Untersuchung und Stoffbestimmung an das Bayerische Landeskriminalamt.

Hinweise zu Tat, Täter beziehungsweise zum beschriebenen Stoff nimmt die Wolfratshauser Polizei unter der Rufnummer 0 81 71/4 21 10 entgegen.

