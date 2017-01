Mysteriöses Pulver im Wolfratshauser Amtsgericht

von Frederik Lang schließen

Wolfratshausen - In mehreren Bundesländern ist Mitarbeitern in Gerichtsgebäuden heute aus Briefen ein verdächtiges weißes Pulver entgegen gerieselt - auch im Wolfratshauser Amtsgericht.

Noch ist nicht in allen Fällen bekannt, um welche Substanz es sich handelt. Für die Loisachstadt konnte Vize-Inspektionsleiter Christian Neubert noch am späten Mittwochnachmittag jedoch Entwarnung geben. „Es war Zucker“, teilte der Polizeihauptkommissar mit. Das hätten Untersuchungen des Landeskriminalamts ergeben. Die Wolfratshauser Polizei wurde laut Neubert am Mittwoch gegen 10 Uhr verständigt. Ein Mitarbeiter des Amtsgerichts an der Bahnhofstraße war beim Öffnen der Post in dem Büro neben dem Eingang auf das Pulver gestoßen.

Neben der Polizei wurde auch das Gesundheitsamt informiert. Der Fachberater ABC-Schutz der Kreisbrandinspektion, Dr. René Mühlberger, war vor Ort, ebenso die Feuerwehr Wolfratshausen. Neun Mann in Schutzanzügen desinfizierten den betroffenen Raum, „sicherheitshalber“, wie Kommandant Andreas Spohn sagte. „Man weiß zunächst ja nicht, wie gefährlich die Substanz ist.“ Das Büro war während des eineinhalbstündigen Einsatzes gesperrt. Was genau hinter den mysteriösen Sendungen steckt, ist noch weitgehend unklar. Die Kripo ermittelt.

