Nach S-Bahn-Unfall: Schweigeminute für Opfer des Schäftlarner Zugunglücks

Von: Carl-Christian Eick

Mit einer Schweigeminute begann die jüngste Stadtratssitzung in der Loisachhalle. Auslöser war der schwere S-Bahn-Unfall, der ein Todesopfer und viele Verletzte forderte.

Der Unfall zweier S-Bahnen bei München kostete einen jungen Mann das Leben und forderte viele Verletzte. Der Stadtrat Wolfratshausen legte eine Schweigeminute ein.

Wolfratshausen – Die jüngste Stadtratssitzung, die aufgrund der Corona-Pandemie erneut in der Loisachhalle stattfand, begann mit einer Schweigeminute. Die folgenschwere Kollision zweier S-Bahn-Züge in Schäftlarn „macht uns alle fassungslos“, betonte Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Wie berichtet forderte der Zusammenstoß auf der S7-Strecke ein Todesopfer.

Für einen 24-jährigen Afghanen, der in der Gemeinschaftsunterkunft am Loisachbogen in Wolfratshausen wohnte, kam jede Hilfe zu spät. Darüber hinaus wurden zahlreiche Zuginsassen verletzt, einige davon schwer. Ihnen allen wünschte der Rathauschef „schnelle und vollständige Genesung“. Den Rettungskräften gelte der Dank der Stadt Wolfratshausen. Es würde sicherlich eine Zeit lang dauern, die Eindrücke des furchtbaren Geschehens zu verarbeiten, sagte Heilinglechner. Der 54-Jährige ist selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Weidach.