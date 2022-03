Nach Corona-Pause: Flößer hoffen auf Neustart - doch Aussage der Regierung fehlt

Teilen

Zwei Jahre fuhr kein Floß von Wolfratshausen nach München. Für dieses Jahr besteht wieder Hoffnung. © dpa

Die Corona-Regel-Lockerungen machen den Flößern Hoffnung nach zwei Jahren Zwangspause. „Die Nachfrage ist gut“, es gibt jedoch ein großes Aber.

Wolfratshausen – Am Ufer der Loisach im Wolfratshauser Ortsteil Weidach reihen sich wieder die schlanken Fichtenstämme. Streng nach „2G-Regel: gschäbst und gelagert“ – wie auch auf der Homepage des Flößereibetriebs Franz Seitner nachzulesen ist. Zumindest dort hat man sich den Humor trotz zwei Jahren Totalausfall bewahrt. „Es bleibt einem ja nichts anderes übrig“, sagt Büroleiterin Monika Heidl-Seitner.

Nach Corona-Pause: Flößer hoffen auf Neustart - doch Aussage der Regierung fehlt

Nach zwei Jahren, in denen wegen der Pandemie kein einziges Floß aufs Wasser ging, stehen heuer die Chancen deutlich besser, dass die fröhlichen Floßfahrten von Wolfratshausen nach München endlich wieder starten können. Vorausgesetzt, die Entscheidungsträger im Freistaat werfen den Flößern nicht im letzten Moment noch einmal Knüppel ins Ruder.

Wegen der schlechten Erfahrungen im vorigen Jahr, hält sich Michael Angermeier, Chef des gleichnamigen Flößereibetriebs in Arzbach, bewusst bedeckt mit Prognosen. „Die Aussichten sind auf jeden Fall positiver. Und die Nachfrage ist auch gut. Aber wir brauchen jetzt mal klare Vorgaben“, so Angermeier. „So lange die Leute in der Gastwirtschaft ohne Maske am Tisch sitzen dürfen, auf dem Floß aber Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll, ist es schwierig.“ Natürlich wolle man „unbedingt wieder starten“, aber so lange keine klare Zusage vorliege, wolle er keine Aussagen hinsichtlich der neuen Saison machen. Nicht zuletzt, um bei der Kundschaft keine falschen Hoffnungen zu wecken.

Flößer aus Wolfratshausen sind zuversichtlich, erwarten aber 2G- oder 3G-Regel

Josef, genannt Sepp, Seitner, der in fünfter Generation den Wolfratshauser Familienbetrieb leitet, zeigt sich zuversichtlich, dass die staade Zeit auf Loisach und Isar, während der er sich manchmal „wie abgestellt“ gefühlt habe, zu Ende geht. „Ich habe wieder mehr Hoffnung, dass es sich normalisiert“, sagt der Senior. Auf den Re-Start hat er mit seinem Team in den vergangenen Wochen und Monaten hingearbeitet. Die alten Floßstämme sind wie immer, auch wenn sie in 2021 kein einziges Mal ins Wasser gerollt wurden, verkauft worden. Im Herbst wurden die neuen Stämme geschlagen, die Rinden geschält. „Ruder und Werkzeuge müssen wir noch schleifen“, so Seitner. Dann könne es losgehen.

Ganz ohne Auflagen funktioniere es jedoch wohl nicht. „Um die 2G- oder 3G-Regel werden wir nicht drumherum kommen“, mutmaßt Seitner. Und dann ist da noch die Sache mit den Masken, die alles ruinieren könnte. Weniger Kopfzerbrechen bereitet ihm die Frage, wer die schwimmenden Inseln steuern soll. „Flößer bleibt Flößer“, sagt der Floßmeister. „Ich denke, dass alle bei der Stange bleiben.“ Das gilt auf jeden Fall für seine drei festangestellten Flößer, die bis April noch Arbeitslosengeld beziehen.

Flößerei auf Isar und Loisach: Betriebe wollen wieder ablegen - es fehlen aber klare Regeln

Auch Monika Heidl-Seitner hat ihr bewährtes Flößerteam beieinander, nur ein Mitarbeiter sei altersbedingt abgesprungen. „Das hatte nichts mit Corona zu tun“, versichert die Geschäftsführerin. Wie ihre Kollegen hofft sie, dass die für den 20. März angekündigten Lockerungen die traditionsreichen Floßfahrten, die seit 2011 in der Unesco-Liste des „immateriellen Kulturerbes“ stehen, ohne größere Einschränkungen wieder möglich sind.

Einen täglichen Überblick über alle wichtigen Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis bietet unser Live-Ticker.

„Zuletzt hieß es: Einen Basisschutz brauchen wir weiter“, zitiert Heidl-Seitner aus den Mitteilungen des Ministeriums. Wenn das bedeute, dass auf dem Floß Maskenpflicht und Abstandsregeln beibehalten werden müssten, sei das schwer umsetzbar. Und hätte wirtschaftlich nach zwei Komplett-Ausfällen wohl gravierende Folgen: Stand jetzt, seien fast alle Termine ausgebucht – hauptsächlich deshalb, weil ein Großteil der Kunden seit Beginn der Pandemie immer ein Jahr weitergeschoben werde.

Mit Musik auf dem Floß nach München: „Ohne Strom und Verstärker, wie früher“

In jedem Fall werde es auf den Flößen etwas leiser zugehen. Schon vor Corona hätten sich alle drei Betriebe darauf geeinigt, die Musik-Bands „unplugged“ spielen zu lassen – „nur mit Instrumenten, ohne Strom und Verstärker, wie früher“. Damit wolle man „weg vom Party-Image, zurück zu mehr Gemütlichkeit“, erläutert Monika Heidl-Seitner, die sich trotz der Ungewissheit, die derzeit noch herrscht, optimistisch zeigt: „Wir fahren!“