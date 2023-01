Nach Corona: Vhs „noch angeschlagen“ - Neue Herausforderung durch Energiekrise

Von: Susanne Weiß

Nach der Corona-Pandemie geht es in der Wolfratshauser Volkshochschule langsam wieder aufwärts. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Die Jahresbilanz der Wolfratshauser Volkshochschule zeigt: Die Zahlen gehen nach oben, sind aber weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Auch die Energiekrise macht der Einrichtung zu schaffen.

Wolfratshausen – Nach der Corona-Pandemie ist die Wolfratshauser Volkshochschule (Vhs) weiterhin angeschlagen, doch es geht aufwärts. „2022 haben wir wieder ein bisschen durchstarten können“, berichtet Christine Hohnheiser, Geschäftsführerin der Wolfratshauser Vhs, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Zahlen sind allerdings noch weit vom Vor-Krisen-Niveau entfernt, wie ein Blick in die Jahresbilanz zeigt.

Vergangenes Jahr zählte die Vhs 3700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 2021 waren es 3100 und vor Corona 6000. 400 Kurse wurden angeboten. Das sind mehr als im Vorjahr (324), allerdings noch immer weit weniger als früher (500). „Das wird noch dauern“, fürchtet Hohnheiser. Denn: Durch die Unsicherheit, die mit der Ausbreitung des Virus verbunden war, haben sich viele Kursleiterinnen und Kursleiter umorientiert.

Somit kann die Vhs derzeit nur auf 70 statt 100 Dozentinnen und Dozenten zurückgreifen. „Wir knabbern daran, dass wir den Stamm noch nicht wieder so aufbauen konnten.“ Insbesondere im Sprachbereich herrsche ein Mangel. Zudem musste die Vhs mit Blick auf die Kosten den Mietvertrag für einen Kursraum kündigen.

Christine Hohnheiser Geschäftsführerin der Vhs Wolfratshausen Foto: Hirschmann/Archiv © Hirschmann/Archiv

An der Teilnehmerstatistik fällt auf, dass hauptsächlich Frauen das Angebot zur Erwachsenenbildung nutzten. 85 Prozent waren vergangenes Jahr Teilnehmerinnen, 15 Prozent waren Teilnehmer. „Die Männer belegen mehr die technischen Kurse, etwa Schweißen oder im Bereich EDV, aber auch Kurse zur Prävention“, so die Geschäftsführerin.

Fast 70 Prozent der Kundinnen und Kunden waren zwischen 35 und 65 Jahre alt, danach kommen Seniorinnen und Senioren gefolgt von unter 35-Jährigen. Besonders beliebt waren die Gesundheitskurse von Wirbelsäulengymnastik bis Aqua-Fit, die Biberführung, Zumba und Angebote zur Entspannung, etwa eine Trommelreise.

Ein Grund für die niedrigen Teilnehmerzahlen im vergangenen Jahr ist, dass die Vhs die Kurse beziehungsweise Räume nicht voll machen konnte. „Wir waren vorsichtig“, erklärt Hohnheiser. Falls es wieder Beschränkungen gegeben hätte, wem hätte man absagen sollen? Ab diesem Semester jedoch sollen die Kursgrößen wieder annähernd normal sein. „Das ist auch wichtig für unser Fortbestehen.“ 2021 und 22 wurden die Ausgaben dank Bundeshilfen gedeckt.

Heuer muss es wieder ohne klappen. Allerdings „bleiben auch wir nicht von den Preiserhöhungen verschont“, nennt Hohnheiser die Herausforderung. Neben den gestiegenen Energiekosten seien beispielsweise die Druckkosten fürs Programm um 50 Prozent teurer geworden. „Das können wir nicht alles an unsere Kunden weitergeben.“

Als wäre das der Aufgaben nicht genug, steht in diesem Jahr die Rezertifizierung des vor drei Jahren angestoßenen Qualitätsmanagements an. Dazu muss die Vhs dokumentieren, was aus den durchgeführten Kursleiter- und Kundenbefragung umgesetzt wurde und welche Qualitätsbausteine verbessert wurden. Das reicht von den Arbeitsbedingungen in der Verwaltung bis zur Vernetzung mit anderen Volkshochschulen. Das schaut sich dann noch eine außenstehende Person v an. Hohnheiser: „Es ist viel Arbeit, macht aber Spaß.“ sw

