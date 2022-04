Nach dem Aus der Eiszeit: Heftige Reaktionen aus „Stillstandshausen“

Von: Dominik Stallein

Die „Eiszeit“ an der alten Floßlände ist vielen Wolfratshausern lieb und teuer. Das Nein zur Fortsetzung des Wintervergnügens löst heftigen Protest aus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dass die Eislaufbahn in Wolfratshausen vor dem Aus steht, erzürnte viele Menschen auf Facebook. Wir haben Reaktionen gesammelt. Die meisten fallen deutlich aus.

Wolfratshausen – Die Freiluft-Eisfläche direkt an der Loisach wird nicht wieder aufgebaut. Das hat der Kulturausschuss am Donnerstagabend mit 4:4 entschieden, ein Patt gilt als Nein. Der Grund für das Aus: Eine solche Attraktion sei mit den Klimaschutzzielen der Kommune nicht vereinbar. Auf Facebook hat unsere Zeitung diese Meldung bereits am Donnerstagabend veröffentlicht – und damit zahlreiche Reaktionen ausgelöst.

Nach dem Aus der Eiszeit: Heftige Reaktionen aus „Stillstandshausen“

„Der nächste lächerliche Schildbürgerstreich, der der Stadt Wolfratshausen einen weiteren Todesstoß verpasst. Vieler bedarf es wohl nicht mehr“, schreibt Facebook-Nutzerin Inis Bozzetto. „Traurig“ findet sie „das alles“. Für Kathi Lanzinger ist das Votum des Kulturausschusses „eine riesen Enttäuschung“. Ihre Kinder würden die „Eiszeit“ lieben, „sie waren fast jeden Tag beim Schlittschuhlaufen“.

Eislaufbahn steht vor dem Aus: Wolfratshauser sind wütend - „mutieren zur Schlafstadt“

Einige Kommentatoren sorgen sich um das Image der Loisachstadt: „Wieder mal den Ruf von Wolfratshausen bestätigt“, schreibt Thomas Berendonk. Ein anderer Facebook-Nutzer spricht von „Stillstandshausen“ – „Wolfratshausen mutiert zur Schlafstadt“, befürchtet ein User. Petra Stoessinger kritisiert, dass die Stadt „es immer wieder schafft, Erfolgsprojekte selber zu kappen“. Ludwig Wolf sieht in Wolfratshausen „eine Stadt ohne Vision und Zukunft“. Markus Ortner findet die Entscheidung „lächerlich“: „Eine der wenigen Veranstaltungen die wirklich alle, von Klein bis Groß, glücklich gemacht haben“ werde von vier Stadträten verhindert. Ortner macht sich Gedanken, gegen das Aus der „Eiszeit“ vorzugehen – ein Bürgerentscheid „wäre eine Möglichkeit“.

Wolfratshauser wollen Eiszeit retten: Kommt es zum Bürgerentscheid?

Die Auswirkungen der Eisfläche auf die Umwelt werden kontrovers diskutiert. Ein Facebook-Nutzer äußert Verständnis: „Wir haben eine Energiekrise in Deutschland (...) und im IPCC-Bericht zum Klimawandel wird sehr eindringlich vor den Konsequenzen gewarnt – eben für die Zukunft unserer Kinder.“ Den Kommentator ärgern die kritischen Reaktionen der Facebook-Nutzer: „Ihr habt echt nicht den Schuss gehört.“ Eine weitere Nutzerin sieht’s ähnlich: „Euch ist schon klar, dass Wolfratshausen den Klimanotstand ausgerufen hat?“.

Klimaschutz versus Freizeitvergnügen: Es gibt Ideen, die Eiszeit zu retten

Andere Facebook-Nutzer sind der Meinung, dass die Stadt keine Alternativen ausgelotet habe. „Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze durch eine Kompensation klimaneutral zu stellen“, so ein Facebook-User. „Wenn Wolfratshausen wirklich was für den Klimaschutz tun möchte, sollte man sich überlegen, wie man es den Leuten schmackhaft macht, auf das Auto zu verzichten oder den Schwerlastverkehr aus der Stadt raus zu bekommen. Das hätte wirklich was mit Klimaschutz zu tun“, moniert Steffi Hämmerl. Myriam Kohler sieht ebenfalls falsche Prioritäten: „Platanen umhauen, weil man den Brunnen verschieben will, aber sich hier krumm für die Grünen machen.“

Am Donnerstagabend entschied der Kulturausschuss des Stadtrats, die Attraktion nicht noch einmal auszurichten.