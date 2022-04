Nach der Corona-Pause: Deutsch-italienische Freundschaft bekommt in diesem Jahr frischen Schwung

Von: Peter Borchers

Teilen

Pfleger der deutsch-italienischen Freundschaft: Die bisherige Vorstandschaft des Manzano-Vereins rund um die Vorsitzende Roswitha Beyer (7. v .li.) wurde einstimmig wiedergewählt. Vize-Bürgermeister Günther Eibl (re.) gratulierte. © privat

In seiner ersten Mitgliederversammlung seit zwei Jahren wählt der Manzano-Verein Wolfratshausen eine neue Führung – und plant einen Besuch in Italien.

Wolfratshausen – Zwei Jahre sind vergangen, seit sich die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Manzano-Wolfratshausen – kurz Manzano-Verein – zum letzten Mal zusammengesetzt haben. Grund war wie bei so vielen Vereinen die Corona-Pandemie. „Jetzt endlich konnte die Mitgliederversammlung stattfinden, was besonders wichtig war, weil Neuwahlen anstanden“, berichtet die Vorsitzende Roswitha Beyer. Dabei habe sich „keine Überraschung“ ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins, „die Vorstandschaft wurde komplett wiedergewählt“. Chefin bleibt Roswitha Beyer, ihr Vize Peter Bernard. Schriftführer ist Werner Grimmeiß; die Kasse führt Gerlinde Berchtold, im Beirat bleiben Christine Löffler, Uschi Müller, Gabriele Rüth und Hans-Werner Kuhlmann. Die Kasse prüfen Renato Wittstadt und Christa Bschorer.

Lesen Sie auch: Beeindruckt von der Flößer-Tradition

Beyer dankte dem in der Versammlung anwesenden Vize-Bürgermeister Günther Eibl für die finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt beim Besuch der Freunde aus Manzano im Jahr 2019. Die Musikkapelle „Corpo Bandistico Nereo Pastorutti“ war damals eingeladen worden, um beim Trachten- und Schützenzug aufs Oktoberfest mitzumarschieren. Eibl informierte darüber, dass am 1. April neue Förderrichtlinien in Kraft getreten sind. Demnach müsse nun ein Verein zum Erhalt eines Zuschusses bis zum 1. September für das darauffolgende Jahr einen Antrag unter anderem mit der Angabe eines noch nicht begonnenen Vorhabens stellen.

Zum Thema: Welttag der Partnerstädte: Ein Treffen mit emotionalen Höhepunkten

An den Besuch der Italiener im Jahr 2019 erinnert sich Beyer gerne. „Es war ein rundweg gelungener Aufenthalt, wir waren gute Gastgeber.“ Das Stuhlfest in Manzano im September 2020 musste pandemiebedingt leider abgesagt werden. Da nun aber die meisten Beschränkungen aufgehoben sind, sei es möglich, eine Einladung der Musikkapelle „Corpo Bandistico Nereo Pastorutti“ anzunehmen, denn „Musik ist die Säule unserer Freundschaft“, so Beyer. Anlass ist das 100-jährige Jubiläum der Kapelle, das vom 17. bis 19. Juni groß gefeiert wird. Die Vorsitzende kündigte an, dass fast alle der 34 Wolfratshauser Vereinsmitglieder sowie die Stadtkapelle mitfahren werden. „Wir wurden gebeten, in Tracht zu erscheinen, und eine Bayernfahne ist angefragt.“ Als Geschenk wolle man 100 Liter Bier und eine Collage mit Fotos aus den vergangenen 41 Jahren mitbringen.

So lange besteht die Freundschaft zwischen Wolfratshausen und Manzano. Sie geht auf das große Erdbeben im Friaul im Jahr 1976 zurück. Damals initiierte die Rotkreuz-Bereitschaft Wolfratshausen eine Hilfsaktion. Diese wurde auf italienischer Seite durch die Stadt Manzano, die nicht im Zentrum des Erdbebens lag, angenommen und betreut. Seit dieser Zeit pflegen beide Kommunen diese Verbindung mit regelmäßigen gegenseitigen Besuchen. 1983 wurde die Beziehung durch einen großen Festakt und den Austausch von Urkunden durch die damaligen Bürgermeister Brockard und Lizzi besiegelt. Ein offizieller Freundschaftsvertrag besteht seit 2011.

Ein Gegenbesuch aus Manzano ist ebenfalls für dieses Jahr geplant, und zwar für den 16. bis 18. September. Das weitere Programm werde man in Manzano besprechen, so Beyer.

peb

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.