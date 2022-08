Nach fünf Jahren im Wolfratshauser Rathaus: Diese prominente Mitarbeiterin hat gekündigt

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Marlene Schretzenmaier, seit Herbst 2019 Kultur- und Veranstaltungsmanagerin der Stadt Wolfratshausen, hat nach Informationen unserer Zeitung gekündigt. © Hermsdorf-Hiss

Sie war seit 2019 an exponierter Stelle im Wolfratshauser Rathaus tätig. Nun hat Marlene Schretzenmaier nach Informationen unserer Zeitung gekündigt.

Wolfratshausen – Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Marlene Schretzenmaier, Kulturmanagerin der Stadt, hat gekündigt. Derzeit weilt sie im Urlaub, nach Informationen unserer Zeitung kehrt sie nicht ins Rathaus zurück. Schretzenmaier war am Freitag persönlich nicht zu erreichen, Bürgermeister Klaus Heilinglechner wollte die Personalie nicht kommentieren.

Nach fünf Jahren im Wolfratshauser Rathaus: Diese prominente Mitarbeiterin hat gekündigt

Marlene Schretzenmaier, aufgewachsen in Burgau im schwäbischen Landkreis Günzburg, schloss 2014 ihr Studium (Medien- und Sportveranstaltungsmanagement) mit dem akademischen Grad Bachelor ab. Titel ihrer Bachelorarbeit: „Corporate Social Responsibility im Eventmarketing der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014.“

In der Folge arbeitete sie für die ADAC-Stiftung, die talentierte Motorsportler fördert. 2017 heuerte sie bei der Stadt Wolfratshausen an. Zunächst war sie Assistentin in der Stabsstelle Veranstaltungsmanagement. Als deren Leiterin Marion Klement im Herbst 2019 gekündigt hatte, bewarb sich Schretzenmaier um den Job der Kulturmanagerin. In einer nicht öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses des Stadtrats fiel die Entscheidung für die gelernte Bankkauffrau einstimmig.

Kulturmanagerin betreute unter anderem Fluss-Festival und „Eiszeit“

Die Rathaus-Mitarbeiterin erwies sich als äußerst kommunikativ und stand in engem Austausch mit den Kulturschaffenden. Das erste Mal federführend für das Fluss-Festival verantwortlich war sie im vergangenen Jahr. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie eine extreme Herausforderung, immer wieder musste sie bestehende Konzepte über den Haufen werfen – und unter hohem Zeitdruck einen neuen Plan erarbeiten. Ähnliches galt für die „Eiszeit“ im kommenden Winter an der alten Floßlände, die jüngst vom Kulturausschuss zunächst abgelehnt – dann aber wie berichtet vom Stadtrat mit 16:5 Stimmen doch befürwortet wurde.

Am 17. September Wirtefest in Wolfratshausen

Das mutmaßlich letzte Projekt, das die Kulturmanagerin von Seiten der Stadt maßgeblich mit vorbereitete, wird das Wirtefest am Samstag, 17. September, sein. 15 Gastronome, so Schretzenmaier Ende Juni im Gespräch mit unserer Zeitung, nehmen daran teil. Zeitnah sollen alle Details in einem Pressegespräch vorgestellt werden.

Lesen Sie auch: Gerangel um die besten Köpfe - „die Stadt Wolfratshausen ist ein guter Arbeitgeber“

„Ich werde meine Duftmarken setzen“, hatte Schretzenmaier beim Dienstantritt als Kulturmanagerin in der Loisachstadt am 1. Oktober 2019 selbstbewusst angekündigt. Das ist ihr definitiv gelungen. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.