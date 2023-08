Nach Gebührenerhöhung: Sportvereine sorgen sich um die Zukunft - Kommunen suchen Lösungen

Von: Dominik Stallein

Artistik unterm Hallendach: Beim Jahresabschlussturnen zeigten Sportler des TSV Wolfratshausen ihr Können. Der Verein sorgt sich – wie andere Sportclubs auch – um die Zukunft: Die Nutzungsgebühren für Turnhallen des Landkreises wurden nämlich deutlich erhöht. © RST/Archiv

Der Landkreis hat die Gebühren für die Kreis-Turnhallen erhöht. Die Vereine hoffen auf Unterstützung der Städte - konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist eine Frage der Perspektive: Unterm Strich geht’s um Steuerregeln und um Vorgaben des Bayerischen Kommunalprüfungsverbands. Für die Sportvereine geht es um viel mehr: Sie fürchten – so schreiben es drei Vereinsbosse in einem Brief – um ihre Existenz. Der Kreistag hat wie berichtet die Nutzungsgebühren für seine Turnhallen erhöht – und zwar von fünf auf 13 Euro je Stunde je Hallenteil. Im Schulterschluss protestierten TV Bad Tölz, TuS Geretsried und TSV Wolfratshausen gegen die „spontane Kostenexplosion“.

Sie hoffen auf finanziellen Beistand. Der Landkreis kann sie jedoch nicht unterstützen. Wie Landratsamtsmitarbeiter Johannes Reiser in der jüngsten Kreistagssitzung betonte, sei es Aufgabe der Städte und Gemeinden, den Sport zu fördern – und nicht eine Aufgabe des Landkreises. In den drei Städten gibt es noch keine Beschlüsse dazu, den Sportlern eine finanzielle Entlastung zu schaffen.

„Wir sind im Austausch mit den Vereinen“, erklärt Geretsrieds Pressesprecher Thomas Loibl auf Nachfrage unserer Zeitung. Konkret sei der TuS Geretsried auf die Stadt zugekommen und habe die Notlage geschildert. „Die Stadt unterstützt die Vereine schon jetzt“, betont Loibl, und zwar auf unterschiedlichen Wegen. Nach festgelegten Richtlinien stellt die Kommune den Vereinen Zuschüsse zur Verfügung. Außerdem müssen die Sportler in den städtischen Turnhallen keine Nutzungsgebühren bezahlen.

„Die Stadt unterstützt schon jetzt“: Gemeinden fördern Sportler auf unterschiedliche Weise

Auch die Stadt Wolfratshausen zahlt jährliche Unterstützung an die Clubs. „Allein im Jahr 2022 sind über 58 500 Euro an Jugendförderbeiträgen ausgegeben worden“ erklärt Rathauschef Klaus Heilinglechner. „Hinzu kommen noch Übungsleiterzuschüsse mit knapp 14 000 Euro sowie Zuschüsse für die Sportstättennutzung in Höhe von gut 240 000 Euro.“ Außerdem hilft die Stadt den Vereinen bei konkreten Projekten mit einem Investitionskostenzuschuss. Im Rathaus ging – wie in anderen Städten auch – ein offener Brief ein, gezeichnet von den Sportvereinsvorsitzenden. Darin schreiben die TuS-, TV- und TSV-Chefs von einer „Zerreißprobe“, die durch die „Kostenexplosion“ entstünde. Die erhöhten Gebühren „sind für unsere Vereine existenzgefährdend“, heißt es in dem Brief. Heilinglechner kündigt an: „Die Stadt wird sich mit den betroffenen Vereinsvorständen zusammensetzen und eine mögliche Unterstützung eruieren.“ Diese müsste wohl vom Stadtrat beschlossen werden.

Sportvereine sorgen sich um Finanzen: Gebühren für Turnhallen fast verdreifacht

Auch die Stadt Bad Tölz fahndet derzeit nach Lösungen. „Um uns in der aktuellen Situation einen Überblick zu verschaffen, sind wir auf das Landratsamt zugegangen und haben angefragt, welcher Verein welches Stundenkontingent gebucht hat. Wenn wir diese Fakten ausgewertet haben, können wir den Handlungsbedarf abschätzen“, erklärt Pressesprecherin Birte Otterbach. Außerdem sei Bürgermeister Ingo Mehner mit den Vereinen im Gespräch. Wie eine konkrete Unterstützung aussehen könnte, dazu gibt es noch keine genauen Angaben: „Darüber muss beraten und entschieden werden, wenn wir das Ausmaß kennen“, so Otterbach.

Die Stadt Geretsried hat ebenfalls noch keinen Zusatz-Zuschuss beschlossen. „Derzeit ist nicht vorgesehen, dass wir die Mehrkosten für Vereine übernehmen“, sagt Loibl. Der Stadtrat könne das jedoch beschließen. Geretsried, das gibt Loibl zu bedenken, befindet sich allerdings derzeit in der Haushaltskonsolidierung.

Niedermaier erklärt Gebührenerhöhung: „Niemand macht das, um jemanden zu ärgern.“

Wie Landrat Josef Niedermaier im Kreistag erklärte, ist die Gebühren-Erhöhung alternativlos: „Niemand macht das, um jemanden zu ärgern. Aber wir leben in einem Rechtsstaat, und da sind auch Steuerregeln einzuhalten.“ Seit dem Jahr 2004 waren die Gebühren unverändert – und für die Vereine verbilligt. Der Kommunalprüfungsverband habe dies mehrfach in der Vergangenheit gerügt. Komme der Kreis der Aufforderung zur Gebührenerhöhung nicht nach, würde im schlimmsten Fall der nächste Haushalt nicht genehmigt.