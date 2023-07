Nach Gewitter keine Bahn: Schüler stehen am Bahnhof - „ein bisschen chaotisch“ am Ickinger Gymnasium

Von: Dominik Stallein

Ziemlich leerer Vorplatz: Am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking sorgte der großflächige Bahnausfall für viele Verspräungen (Archivbild) © Hermsdorf-Hiss

Nach dem Unwetter fallen S-Bahnen aus - mit Auswirkungen auf das Ickinger Gymnasium: Viele Schüler und Lehrer kamen zu spät zum Unterricht.

Icking – Viele S-Bahn-Pendler sind am Mittwoch auf das Auto umgestiegen. Zwischen Mittersendling und Wolfratshausen fiel die S7 bis nach Schulschluss komplett aus. Schienenersatz-Busse oder -Taxis waren nicht zu kriegen, weil sie am Tag nach dem Unwetter im gesamten Netz der Münchner S-Bahn gebraucht wurden. Wer konnte, stieg ins Auto oder arbeitete im Home-Office.

Stefan Nirschl Schulleiter Gymnasium Icking © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schüler stehen verloren am Bahnhof: „Es war ein bisschen chaotisch“ am Ickinger Gymnasium

Autofahren können die wenigsten Schüler und die Zeiten des Home-Schoolings sind spätestens seit Ende der Corona-Pandemie Vergangenheit. Gerade am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking sind viele Jungen und Mädchen auf die Züge der Deutschen Bahn angewiesen. „Es war schon ein wenig chaotisch in der Früh und es hat sich relativ lange gezogen“, sagte Schulleiter Stefan Nirschl. Als er in den ersten beiden Schulstunden eine Klasse unterrichtete, trudelten alle paar Minuten verspätete Schüler ein – „teilweise stark durchnässt, weil sie keinen Schirm dabei hatten“, so der Rektor.

Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium: Eltern müssen S Bahn-Ausfall auffangen

Zum Gymnasium an der Ulrichstraße gelangten sie auf unterschiedlichen Wegen. „Viele Eltern haben sich zusammengeschlossen und noch andere Schüler mitgenommen“, sagt Nirschl. Eine Mutter aus Baierbrunn beispielsweise habe mit einem Bus sechs Schüler nach Icking transportiert.

„Keine Klasse unversorgt“: Rilke-Gymnasium findet Lösungen für Verkehrschaos

Nicht nur die Kinder kommen mit der Bahn – auch einige Lehrkräfte sind auf das öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und wurden durch das heftige Unwetter am Dienstagabend zum Umplanen gezwungen. „In den ersten Stunden gab es ein paar kurzfristige Vertretungen“, sagt Nirschl. „Es ist keine Klasse unversorgt gewesen“ – unter anderem deshalb, weil eine Kollegin, die sonst die Bahn nimmt, kurzerhand ins Taxi stieg. Der Schulleiter selbst ist mit dem Auto gekommen und hat festgestellt, dass deutlich mehr Verkehr auf seiner üblichen Strecke war. Gegen 10.45 Uhr konnte der Ickinger Schulleiter recht optimistisch verkünden, dass „jetzt bald eigentlich alle Schüler da sein müssten“.