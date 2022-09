Nach Großbrand: Der Grieche räumt auf - und macht eine Zwangspause

Von: Dominik Stallein

Teilen

„Wir tanken Kraft“: Wirt Iraklis Sakellariou und seine Frau müssen ihr Lokal mehrere Monate schließen. © sh

Im Mai brannte das Wohn- und Geschäftshaus. Wochen später konnte der Grieche zumindest seinen Biergarten bewirten. Der Winter-Plan des Wirts hat sich aber zerschlagen.

Wolfratshausen – Ein Biergarten ist im Winter ein ziemlich ruhiger Ort. In Farchet wird’s in diesem Jahr besonders still. Iraklis Sakellariou schließt sein griechisches Lokal für einige Monate. Nach dem Großbrand vor einigen Monaten ist der größte Teil seines Wirtshauses nicht nutzbar, auch die Küche ist betroffen. „Es geht einfach nicht anders“, sagt der Gastronom. „Die Pause tut mir schon weh, aber eine andere Lösung gibt es nicht.“

Wolfratshausen: „Grieche von Farchet“ muss wieder schließen - Wiedereröffnung ist aber sicher

Zuletzt hatte Sakellariou noch gehofft, dass er den Winter überbrücken und trotz Schnee und Kälte Gyros, Souvlaki und Calamari servieren kann. Er wollte ein großes Zelt in seinem Biergarten aufbauen und die mobile Küche behalten, von der aus er seit einigen Wochen die Tische im Freien bedient. „Aber der Aufwand wäre sehr, sehr groß“, sagt der Grieche. „Zu groß.“ Außerdem sei unklar, wie viele Menschen trotz Wintertemperaturen im Zelt Platz nehmen würden. „Im Moment ist es noch super für uns. Wir hatten nach dem Brand einen richtig guten Sommer“, sagt Sakellariou. Im Biergarten herrschte Hochbetrieb, „es war Wahnsinn, wie viele Freunde uns besucht haben und wie viel los war.“ Daran möchte der Wirt in einigen Monaten wieder anknüpfen.

Nach Großbrand: Der Grieche räumt auf - und macht eine Zwangspause

Denn für Sakellariou steht eines fest: „Der Grieche“ wird wieder aufmachen. „Es ist eine Pause, nicht das Ende“, sagt er. Die Versicherung würde ihm für die Zeit der Schließung eine Unterstützung bezahlen, „die reicht, um es über die Monate zu schaffen“. Bis zur Wiedereröffnung könne sich der Lokalbesitzer besser um die vielen Handwerker kümmern, die im Farcheter Restaurant die Brand- und Löschwasserschäden beheben. Bislang seien nur die Abbrucharbeiten in den Wohnungen über dem Lokal beendet. „Der Boden fehlt, Wände fehlen. Eigentlich fehlt noch alles“, sagt Anna, seine Frau.

Griechisches Lokal in Farchet wird saniert: Ein Brand hat die Wohnung darüber zerstört

Der Wiederaufbau im Obergeschoss soll bald beginnen. Und neben den notwendigen Bauarbeiten möchte der Grieche auch in seinem Restaurant für ein paar neue Farbtupfer sorgen. „Wir verändern nicht unseren Stil“, sagt Sakellariou. Die Holzvertäfelungen werden bleiben, „aber ein bisschen neue Deko“ möchte Anna Sakellariou verteilen. „Es wird gut aussehen, wenn wir wieder aufmachen“, sagt sie.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Bis zum 3. Oktober läuft der Betrieb normal weiter. „Wir hoffen, dass das Wetter gut wird – wir wollen die Fässer leer kriegen“, sagt er. Dann ist Pause.

Wiedereröffnung im Frühjahr geplant - pünktlich zur Biergarten-Saison soll alles passen beim Griechen

Auch wenn er seinen Job gerne macht – „ich liebe es, wenn die Leute hier sind, und es gibt etwas zu tun“ – die Pause werde ihm gut tun: „Wir können Urlaub gebrauchen.“ Die vergangenen Monate waren kräftezehrend, die Unsicherheit, nachdem sein Lebenswerk in Flammen stand, war eine harte Zeit. „Wir machen alles wieder richtig und tanken Kraft“, sagt Sakellariou.

Wie lange es dauern wird, ist noch nicht klar. „Vielleicht wird es März, vielleicht April“, sagt der Wirt. Je nachdem, wie gut die Bauarbeiten laufen und ab wann das Frühjahr den Startschuss für die Biergarten-Saison ermöglicht. Dann möchte er wieder Pita und Tzatziki servieren – und am liebsten auch das Wirtshaus wieder aufsperren.