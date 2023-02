Nach Kunstturm-Ende: Kulturverein gibt nicht auf – Suche nach Räumen dauert an

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Kunstturm am Schwankl-Eck in der Wolfratshauser Altstadt schließt Ende Februar. Rund 10.000 Euro hatte die Stadt dem Kulturverein Isar-Loisach als Zuschuss für den Betrieb im Jahr 2021 bewilligt. © Hermsdorf-Hiss

Der Kunstturm sucht ein neues Zuhause – denn der Kulturverein konnte die Miete nicht mehr zahlen. Hoch sind die Ansprüche nicht.

Wolfratshausen – Nicht nur als Raum für Kunst, sondern als Begegnungsstätte für Bürger – so sehen Daniela Satzinger (Kulturverein Isar-Loisach, kurz KIL), Ines Lobenstein (Caritas und Flüchtlingshilfe), Jae-Hyun Yoo (Künstlervereinigung ART5) sowie Dritte Bürgermeisterin) Annette Heinloth den Kunstturm im Schwankl-Eck. Wie berichtet kann dieser wegen finanzieller Schwierigkeiten nur noch bis Ende März vom KIL betrieben werden.

Doch einfach ganz aufgeben kommt nicht in Frage. „Wir brauchen so einen Ort, um die Stadt lebendig zu halten“, betont Heinloth. Gerade während des Corona-Lockdowns war der KIL besonders kreativ, stellte Kunsthandwerk in den großen Schaufenstern aus, organisierte Ständchen an geöffneten Fenstern. Und als Lobenstein im Dezember 2020 in Wolfratshausen die erste kostenlose Teststation initiierte, fand diese Unterkunft in den Räumen am Obermarkt.

Wolfratshauser Kulturverein „voller Hoffung“ – Hilfe von internationalem Künstlerkollektiv

Satzinger kann sich durchaus vorstellen, etwas Ähnliches wie den Kunstturm zu betreiben. „Ich bin voller Hoffnung.“ Sorge macht allerdings nach wie vor das Geld. „Man braucht definitiv eine stabile Finanzierung, die nicht an starre Auflagen geknüpft ist“, so Lobenstein. Die Miete müsse allerdings gesichert sein.

„Sehr viele andere Arbeiten kann man ehrenamtlich stemmen.“ Seine Unterstützung zugesagt hat ART5, ein Verein aus einem internationalen Zusammenschluss von Künstlern. Deren Vertreter Yoo regte in diesem Tenor die Gründung einer Genossenschaft an. Hohe Ansprüche an neue Räume hat Satzinger nicht. „Gut erreichbar, aber auch nicht zu klein“ – schließlich stelle nicht jeder Künstler Miniaturen aus.

