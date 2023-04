Nach Streit um Bürgermeister-Grundstück: Grünen-Stadtrat fordert mehr Sozialwohnungen

Von: Dominik Stallein

Dr. Hans Schmidt (Grüne) wehrt sich gegen Kritik. Er will einen Grundsatzbeschluss erwirken. © Lippert/Archiv

Es gab Gezerre um einen Bebauungsplan. Eigentümer des Grundstücks ist Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Grünen-Stadtrat Hans Schmidt musste Kritik einstecken.

Wolfratshausen – Der Bebauungsplan ist bereits rechtskräftig. Die Diskussion geht aber weiter: Der Umweltreferent des Stadtrats fühlt sich falsch zitiert – und er erneuert eine Forderung. In einer E-Mail an unsere Redaktion bemängelt Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt, dass ihm mehrfach vorgeworfen worden sei, Dinge ausgeplaudert zu haben, die der Geheimhaltung unterliegen. Es geht um die Diskussion über den neuen Bebauungsplan Nummer 73 für einen Teilbereich im Stadtteil Weidach (wir berichteten). Das Grundstück gehört Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Wie berichtet hatte die Grünen-Fraktion geschlossen gegen den Bebauungsplan gestimmt. Schmidt verlangte auf dem Grundstück einen höheren Anteil von Wohnungen mit Sozialbindung – sogenannte „einkommensorientiert geförderte“ (eof) Wohnungen. 15 Prozent der Wohnfläche seien in einem Grundsatzbeschluss im Jahr 2008 festgelegt worden. Diese Quote ist Schmidt nicht genug, er verlangt 30 Prozent. Damit – das betont er in seiner E-Mail – habe er nicht ausgeplaudert, wie hoch der Anteil der eof-Wohnungen sei, der im Städtebaulichen Vertrag zwischen Kommune und Grundstückseigentümer vereinbart ist. „Ich habe sehr bewusst nur den öffentlichen Grundsatzbeschluss zu dieser Frage zitiert.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der Umweltreferent des Stadtrats, dass er sich durchaus bewusst sei, dass es sich bei privaten Bauvorhaben um „sensible Themen“ handle. Deshalb habe er sich auch an die Vertraulichkeitspflicht gehalten. „Ich habe keine Details öffentlich gemacht, sondern lediglich grobe Tendenzen wiedergegeben“, betont Schmidt.

Schmidt will mehr sozialen Wohnraum in Wolfratshausen - er fordert einen Grundsatzbeschluss

Er sieht eine Möglichkeit, solche Debatten künftig gänzlich zu vermeiden: Mit einem neuerlichen Grundsatzbeschluss zum Wohnungsmix könne festgelegt werden, wie groß der Anteil an eof-Wohnungen sein müsse. Schmidt verweist auf Gemeinden in der Nachbarschaft – zum Beispiel die Städte Geretsried und München, die nach seinen Worten jeweils 30 Prozent eof-Wohnraum einfordern. Außerdem plädiert er dafür, dass diese Wohnungen mindestens 40 Jahre lang einer Sozialbindung unterliegen – also für diesen Zeitraum günstige Mieten gelten müssen.

Seine Fraktion hatte bereits in der Vergangenheit eine Veranstaltung zum Thema sozialgerechte Bodennutzung angeregt, bei der sich die Stadträte über verschiedene Modelle informieren könnten. „Die Verwaltung hat aber Überlastung angezeigt, weshalb daraus nichts geworden ist.“

Streit um Bürgermeister-Grundstück im Stadtrat: CSU kritisierte Grünen-Stadtrat heftig

Zum neuen Bebauungsplan in Weidach – es entstehen rund 3150 Quadratmeter Nettobauland – möchte er sich nicht im Detail äußern. Er bezweifelt jedoch, dass der Bebauungsplan trotz einiger geänderter Punkte „wirklich dem Wohle der Stadt dient“, so Schmidt in seiner E-Mail. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Wolfratshauser CSU wurde der Umweltreferent wiederholt dafür kritisiert, nicht öffentliche Details genannt zu haben. Die Ortsvorsitzende, Claudia Drexl-Weile, betonte, dass sich der Grundstückseigentümer „bei objektiver Betrachtung nicht irgendwelche Vorteile verschafft hat“. Schmidt kontert: „Wenn dieser Satz wahr wäre, hätten die sieben Ratsmitglieder (neben den Grünen votierte auch Manfred Menke/SPD gegen den Bebauungsplan, Anm. d. Red.) keinen Grund gehabt, gegen das Vorhaben zu stimmen. Für alle Kritiker sei die Ablehnung „begründet mit den ungenügenden und total überholten Regelungen zur sozialen Komponente“.

