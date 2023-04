Nach Wiedereröffnung: Ansturm auf den Kunstturm - Veranstalter und Aussteller überwältigt

Von: Peter Herrmann

Volles Haus: Mitorganisator Hans-Werner Kuhlmann (li.) freute sich sehr über das große Interesse der Besucher am wiedereröffneten Kunstturm am Wolfratshauser Obermarkt. © hans Lippert

Die Wiedereröffnung des Kunstturms war ein voller Erfolg: Die jüngste Ausstellung am Schwankl-Eck lockte Künstler und Gäste aus ganz Europa an.

Wolfratshausen – „Dass in Wolfratshausen eine Galerie so voll ist, habe ich selten gesehen“, staunte Hamit Cordan. Der Künstler hatte am Donnerstagabend gemeinsam mit Hans-Werner Kuhlmann und John Schille zur ersten Vernissage nach dem Rückzug des Kulturvereins Isar-Loisach aus dem Kunstturm eingeladen. Das Interesse an den Werken von 33 ehemaligen Akademiestudenten des Malereiprofessors Jürgen Reipka (1936-2013) war für Veranstalter und Aussteller gleichermaßen überwältigend. Es schien so, als wollte niemand diesen Abend verpassen.

Kunstturm am Schwankl-Eck: Interesse an ausgestellten Bilder überwältigend

Während Bürgermeister Klaus Heilinglechner und die Vorsitzende des Vereins Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald, Dr. Sybille Krafft, die ausgestellten Werke schon vor der Begrüßungsrede von Hans-Werner Kuhlmann bewunderten, warteten die Stadträte im Rathaus um die Ecke ungeduldig aufs Sitzungsende des Kulturausschusses. Mit 20-minütiger Verspätung eilten sie dann ins fast überfüllte Gebäude.

Kuhlmann dankte zunächst Cordan, der einst selbst seinen Abschluss bei Reipka erworben und viele seiner ehemaligen Kommilitonen nach Wolfratshausen gelockt hatte. Cordans Anekdoten über gemeinsame Erlebnisse mit dem exzentrischen Professor erheiterten die Vernissage-Gäste. Die strenge Überprüfung von Leistungsnachweisen war nicht immer im Vordergrund gestanden. Vielmehr zog Reipka mit seinen Studenten auch gerne durch Weinlokale und lernte seine Schüler dadurch noch besser kennen.

Kunstturm wiedereröffnet: Ausstellende Künstler stellen sich selbst vor

Die Leiterin des Museums, Annekatrin Schulz, lobte in ihrer Rede vor allem die streng geometrisch konstruierten Werke des Malereiprofessors. „Er war dennoch ein Freigeist“, bemerkte Schulz. In ihren weiteren Ausführungen erinnerte sie an die bewegte Geschichte des Gebäudes am Schwankl-Eck, in dem früher unser Zeitung gedruckt wurde. „Joseph Bockhorni hat 1797 das einstige Torkramer-Anwesen erworben“, berichtete Schulz. Die Landschaftsbilder seines Sohnes Felix (1801-1878) sind nun im Museum zu sehen. Dort ist ihm ein Kabinett gewidmet.

In weiteren kurzen Ansprachen stellten sich einige der ausstellenden Künstler vor. Es wurde deutlich, dass viele von ihnen weite Anfahrten auf sich genommen und auch Übernachtungen in Wolfratshausen gebucht hatten. Elvira Lantenhammer beispielsweise war aus Homburg am Main angereist, um Werke ihres „Color Siteplans“ zu zeigen. Die Malerin, die auch in europäischen Metropolen wie Athen und Paris künstlerisch tätig ist, lobte die drei neuen Wolfratshauser Kunstturm-Betreiber. „Das ist eine tolle Initiative, die Hochachtung verdient.“ ph

Die Ausstellung „Professor Jürgen Reipka und seine Studenten“ ist noch bis Sonntag, 7. Mai, am Obermarkt 33 zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Danach werden die Werke von Juli bis September im Pfarrhof Gempfing ausgestellt.

