Nach Zwangspause nun „Schlag ins Gesicht“ für Wolfratshauser Unternehmerin

An diesem Montag kann Karin Kunert ihr Kosmetikstudio in Wolfratshausen wieder öffnen. Doch die Freude über diese Nachricht währte nicht lange.

Wolfratshausen –Einzelhändler und Dienstleister haben es im Moment wahrlich nicht leicht: Die Corona-Pandemie zwang die meisten Unternehmer dazu, ihre Läden für einige Wochen dicht zu machen. Seit diesem Montag dürfen sie wieder Kunden empfangen. Auch Kosmetikerin Karin Kunert freute sich riesig auf den Neustart – bis sie ein Schreiben in ihrem Briefkasten entdeckte. Darin teilte ihr die Stadt Wolfratshausen mit, dass ab der kommenden Woche, konkret ab 4. Mai eine Baustelle in Rufweite ihres Geschäfts eingerichtet wird. Die Zufahrt von der Sauerlacher Straße zu ihrem Kosmetikstudio am Floßkanal bleibe aufgrund dieser Maßnahme bis Ende Juli, das heißt, fast drei Monate gesperrt.

Eine Umleitung, das erfuhr Karin Kunert durch das Schreiben, solle zwar eingerichtet werden – wo der Weg herführt, sei ihr allerdings nicht mitgeteilt worden. Für die Kosmetikerin ist der Inhalt des Briefs „ein Schlag ins Gesicht“. Seit gut fünf Wochen ist ihr Geschäft geschlossen, der Umsatz beträgt null Euro. Jetzt, wo in Bayern die Geschäfte wieder ans Netz gehen, „bin ich ab sofort auf die Einnahmen angewiesen“. Denn nur wenn wieder reger Kundenverkehr im Kosmetikstudio am Floßkanal herrsche, könne sie die enormen Umsatzeinbußen aus der Zeit der Zwangsschließung zumindest zum Teil kompensieren.

Unternehmerin fühlt sich „hängen gelassen“

Dass die Stadt Wolfratshausen den Unternehmern an der Bahnhofsstraße und am Floßkanal „solche Prügel zwischen die Beine wirft“ ist für Kunert unbegreiflich. „Ich hätte zumindest erwartet, nicht völlig hängen gelassen zu werden.“ Durch das Ausbleiben der Laufkundschaft, die aufgrund der angekündigten Kreuzungssperrung nicht zu ihrem Geschäft kommen, „fehlen wir mir Einnahmen, die ich jetzt dringend brauche“. Auch für ihre Stammkunden, gerade ältere Semester, die mit dem Taxi zu ihren Terminen kommen, würde ein Besuch schwieriger und teurer werden. „Ich rechne damit, dass mir 80 Prozent der Umsätze wegbrechen, wenn mir die Zufahrt abgeschnitten wird.“ In Kunerts Augen zeichnet sich das Aus für ihren Betrieb ab. „Es geht um die Existenz, nicht weniger.“

In Gesprächen sie erfahren, dass auch andere Unternehmer im Bereich Floßkanal/Bahnhofstraße ihre Sorgen teilen. Dabei könnte ihr und anderen leicht geholfen werden: „Wenn die Kreuzung nur einspurig gesperrt und nicht die komplette Fahrbahn lahmgelegt würde, könnte man unsere Geschäfte zumindest anfahren“, meint Kunert.

Stadt Wolfratshausen sieht keine andere Option

Die Stadt habe diese Option „sehr genau geprüft“, sagt Bauamtsleiterin Susanne Leonhard auf Nachfrage unserer Zeitung. Die geplante Straßensanierung und Fahrbahnverbreiterung am Knotenpunkt würde sich bei einer lediglich einspurigen Sperrung „sehr, sehr deutlich in die Länge ziehen“. Auch die Verkehrsführung würde kompliziert und je nach Baufortschritt ständig verändert werden müssen. „Die Irritation wäre groß“, sagt die Bauamtsleiterin.

„Einfacher“ sei die dauerhafte Umleitung, die die Kommune vorgesehen hat: Durch den Ortsteil Weidach kommen die Autofahrer zur Bundesstraße 11 und können am sogenannten Reiser-Eck (Untermarkt) auf die Bahnhofstraße einbiegen.

Laut dem Online-Navigationsdienst Google Maps ist diese Strecke – ausgehend von der Sauerlacher Straße – 3,5 Kilometer lang. Kunert bezweifelt stark, dass Kunden „diesen Umweg auf sich nehmen werden“.

Die Kosmetikerin will die Kröte nicht einfach schlucken und hofft, dass noch vor dem geplanten Startschuss am 4. Mai eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden wird. „Aufgeben werde ich erst, wenn gar nichts mehr geht.“ Nach wochenlanger Zwangspause nun eine Baustelle vor der Nase: „Wenn die Stadt an dieser Sperrung festhält, schaffe ich es nicht.“ dst