Nachgezählt: So viele PV-Anlagen gibt‘s aktuell in der Stadt Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

457 Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von rund vier Fußballfeldern gibt’s derzeit in Wolfratshausen. In Summe können die Anlagen sechs Megawatt Strom erzeugen. © Marcus Schlaf

Das Vergleichsportal Selfmade Energy hat nachgezählt: In der Stadt Wolfratshausen stehen inzwischen 39 Solaranlagen mehr, als im März dieses Jahres. In Summe können die PV-Anlagen sechs Megawatt Strom erzeugen.

Wolfratshausen – Im zweiten Quartal 2023 wurden in Wolfratshausen insgesamt 39 Solaranlagen neu installiert. Das hat das Vergleichsportal Selfmade Energy ermittelt. Knapp 40 neue Solaranlagen – das entspricht einem Zuwachs von 9,3 Prozent im Vergleich zur bis dato jüngsten Datenerhebung im März dieses Jahres. „Damit liegt das Wachstum in Wolfratshausen über dem bundesweiten Durchschnitt von acht Prozent“, so Selfmade Energy.

In der Flößerstadt gibt’s Stand jetzt 457 Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von circa vier Fußballfeldern. Im März zählte das Vergleichsportal 418 Anlagen (wir berichteten). Die Anlagen können insgesamt sechs Megawatt Strom erzeugen.

Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Wolfratshausen es im Ranking der Städte auf Platz 1442 – legt man die Gesamtleistung zugrunde auf Rang 152. Das Portal bezieht sich auf die PV-Ausbauzahlen, die der Bundesnetzagentur vorliegen, Selfmade Energy vergleicht die Ergebnisse von 2050 Kommunen. Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Portals, schätzt die aktuelle Entwicklung so ein: „Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine fragte im vergangenen Jahr kaum jemand nach dem Preis einer Solaranlage. Das entscheidendste Kriterium war, welche Firma am schnellsten installieren konnte. Der Preis spielte keine Rolle.“ Viele Anbieter hätten das „schamlos ausgenutzt“.

PV-Anlagen: Inzwischen haben viele Anbieter die Preise gesenkt

Mittlerweile habe sich das Blatt gewendet. Rosengart: „Die Solarfirmen haben die vielen Aufträge aus 2022 abgearbeitet und zudem neue Kapazitäten geschaffen. Probleme in den Lieferketten, in Folge der Corona-Pandemie, haben sich ebenfalls aufgelöst. Wartezeiten von sechs bis 18 Monaten sind passé.“ Derzeit betrage die Wartezeit noch etwa vier Wochen. „Die meisten Anbieter senken sogar mittlerweile die Preise, um neue Aufträge zu gewinnen.“ (cce)

